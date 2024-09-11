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"Пощечина Вашингтону". В США назвали сценарий переговоров по Украине - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 11.09.2024 (обновлено: 16:48 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/uilkerson-1972126877.html
"Пощечина Вашингтону". В США назвали сценарий переговоров по Украине
"Пощечина Вашингтону". В США назвали сценарий переговоров по Украине - РИА Новости, 11.09.2024
"Пощечина Вашингтону". В США назвали сценарий переговоров по Украине
Украина сможет провести успешные мирные переговоры с Россией только без участия Зеленского и Соединенных Штатов, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:47
2024-09-11T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
нато
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украина сможет провести успешные мирные переговоры с Россией только без участия Зеленского и Соединенных Штатов, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Реальная связь Украины с США идет через Зеленского. Именно он стоит в конгрессе и пожимает руку сенатору Линдси Грэму*. Если от Зеленского избавятся, то сможет ли Украина наконец выработать позицию для переговоров, встретиться с русскими и довести это дело до конца? Я бы ликовал целые сутки, если они будут достаточно компетентны, чтобы сделать это. Если на Украине определят себе легитимного лидера через настоящие выборы, то это будет сильная пощечина Вашингтону, Лондону и Европе", — сказал Уилкерсон.По его словам, успешные переговоры по Украине смогут значительно облегчить напряженную политическую ситуацию в мире."Мне бы очень хотелось увидеть, как Украина самостоятельно ведет переговоры с Россией, что продемонстрирует таким людям, как Линдси Грэм*, и всем этим идиотам вроде Джо Байдена, что у Путина нет никакого интереса ни к одной стране НАТО", — заявил полковник.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240911/ssha-1972080172.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, НАТО
"Пощечина Вашингтону". В США назвали сценарий переговоров по Украине

Уилкерсон: урегулирование по Украине возможно только без США и Зеленского

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен РИА Новости. Украина сможет провести успешные мирные переговоры с Россией только без участия Зеленского и Соединенных Штатов, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Реальная связь Украины с США идет через Зеленского. Именно он стоит в конгрессе и пожимает руку сенатору Линдси Грэму*. Если от Зеленского избавятся, то сможет ли Украина наконец выработать позицию для переговоров, встретиться с русскими и довести это дело до конца? Я бы ликовал целые сутки, если они будут достаточно компетентны, чтобы сделать это. Если на Украине определят себе легитимного лидера через настоящие выборы, то это будет сильная пощечина Вашингтону, Лондону и Европе", — сказал Уилкерсон.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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По его словам, успешные переговоры по Украине смогут значительно облегчить напряженную политическую ситуацию в мире.
"Мне бы очень хотелось увидеть, как Украина самостоятельно ведет переговоры с Россией, что продемонстрирует таким людям, как Линдси Грэм*, и всем этим идиотам вроде Джо Байдена, что у Путина нет никакого интереса ни к одной стране НАТО", — заявил полковник.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденНАТО
 
 
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