"Пощечина Вашингтону". В США назвали сценарий переговоров по Украине
Уилкерсон: урегулирование по Украине возможно только без США и Зеленского
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украина сможет провести успешные мирные переговоры с Россией только без участия Зеленского и Соединенных Штатов, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Реальная связь Украины с США идет через Зеленского. Именно он стоит в конгрессе и пожимает руку сенатору Линдси Грэму*. Если от Зеленского избавятся, то сможет ли Украина наконец выработать позицию для переговоров, встретиться с русскими и довести это дело до конца? Я бы ликовал целые сутки, если они будут достаточно компетентны, чтобы сделать это. Если на Украине определят себе легитимного лидера через настоящие выборы, то это будет сильная пощечина Вашингтону, Лондону и Европе", — сказал Уилкерсон.
По его словам, успешные переговоры по Украине смогут значительно облегчить напряженную политическую ситуацию в мире.
"Мне бы очень хотелось увидеть, как Украина самостоятельно ведет переговоры с Россией, что продемонстрирует таким людям, как Линдси Грэм*, и всем этим идиотам вроде Джо Байдена, что у Путина нет никакого интереса ни к одной стране НАТО", — заявил полковник.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов