https://ria.ru/20240911/ucheniya-1972041314.html

В рамках учений "Океан-2024" развернули ракетный дивизион "Бастион"

В рамках учений "Океан-2024" развернули ракетный дивизион "Бастион" - РИА Новости, 11.09.2024

В рамках учений "Океан-2024" развернули ракетный дивизион "Бастион"

В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан - 2024" ракетный дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" ракетной бригады Кольской флотилии... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:02

2024-09-11T12:02

2024-09-11T12:03

безопасность

россия

баренцево море

арктика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан - 2024" ракетный дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" ракетной бригады Кольской флотилии разнородных сил Северного флота развернул пусковые установки в позиционном районе на побережье Баренцева моря, сообщило Минобороны РФ. "Личный состав дивизиона приступил к подготовке комплексов "Бастион" к ведению стрельбы по надводным целям. В течение ближайшего времени разнородные силы Северного флота отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и приступят к выполнению учебно-боевых упражнений с фактическим применением оружия", - говорится в сообщении. Береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Крылатая ракета практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации соединения и объединения Военно-Морского Флота приступают к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-Морском Флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2024 году. В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава. Основными задачами стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений Военно-морского флота России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

https://ria.ru/20240910/minoborony-1971824176.html

россия

баренцево море

арктика

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безопасность, россия, баренцево море, арктика