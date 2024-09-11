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Расчеты Балтфлота на учениях "Океан-2024" отработали уничтожение кораблей - РИА Новости, 11.09.2024
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08:09 11.09.2024 (обновлено: 13:48 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971981434.html
Расчеты Балтфлота на учениях "Океан-2024" отработали уничтожение кораблей
Расчеты Балтфлота на учениях "Океан-2024" отработали уничтожение кораблей - РИА Новости, 11.09.2024
Расчеты Балтфлота на учениях "Океан-2024" отработали уничтожение кораблей
Расчеты БРК "Бастион" в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" Балтийского флота провели электронные пуски ракет по морским и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:09
2024-09-11T13:48
безопасность
балтийское море
россия
калининградская область
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Расчеты БРК "Бастион" в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" Балтийского флота провели электронные пуски ракет по морским и наземным целям, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы в рамках СКШУ "Океан-2024" отработали уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море и нанесение ударов по критически важным береговым объектам комплексами "Бастион", - говорится в сообщении. На одном из полигонов на побережье Калининградской области расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html
балтийское море
россия
калининградская область
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Работа комплекса "Бастион" и пуск ракет "Гранит", "Калибр-ПЛ" с подводных лодок в ходе учений "Океан-2024"
Минобороны публикует кадры пусков из комплекса "Бастион", а также ракет "Гранит" и крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" с подводных лодок "Омск" и "Петропавловск-Камчатский" в ходе учений "Океан-2024"
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безопасность, балтийское море, россия, калининградская область, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Балтийское море, Россия, Калининградская область, Балтийский флот ВМФ России
Расчеты Балтфлота на учениях "Океан-2024" отработали уничтожение кораблей

Войска Балтийской базы на учениях "Океан-2024" отработали уничтожение кораблей

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Расчеты БРК "Бастион" в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024" Балтийского флота провели электронные пуски ракет по морским и наземным целям, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы в рамках СКШУ "Океан-2024" отработали уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море и нанесение ударов по критически важным береговым объектам комплексами "Бастион", - говорится в сообщении.
На одном из полигонов на побережье Калининградской области расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника, уточнили в ведомстве.
Учения Океан-2024 в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике
10 сентября, 12:12
 
БезопасностьБалтийское мореРоссияКалининградская областьБалтийский флот ВМФ России
 
 
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