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Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней - РИА Новости, 11.09.2024
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16:28 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/uchebniki-1972121928.html
Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней
Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней - РИА Новости, 11.09.2024
Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней
Апробация новых единых учебников по истории для российских школьников и студентов СПО начнется уже через несколько дней, рассказал референт управления... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:28
2024-09-11T16:28
общество
россия
владислав кононов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Апробация новых единых учебников по истории для российских школьников и студентов СПО начнется уже через несколько дней, рассказал референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. "Что очень важно - все эти учебники прошли соответствующие экспертизы академического сообщества… Все мое выступление посвящено тому, чтобы пригласить вас, членов … научного совета, к апробации, которая начнется через буквально несколько дней", - сказал Кононов на заседании научного совета Российского военно-исторического общества. По его словам, апробация книг будет проходить в течение нескольких месяцев, у научного сообщества будет время ознакомиться с материалом, высказать свое мнение и оценить качество новых единых учебников. Ранее глава Минпросвещения сообщил, что новые единые учебники по истории для 5-9-х классов и учреждений СПО будут готовы до конца 2024 года, в декабре их планируется включить в федеральный перечень. Обучение по новым учебникам начнется с 1 сентября 2025 года. Стоимость книги с учетом доставки в регионы составит примерно 209 рублей. Тираж новых единых учебников по истории составит 16 миллионов единиц, они будут в срок доставлены в образовательные учреждения РФ.
https://ria.ru/20240910/uchebnik-1971733056.html
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общество, россия, владислав кононов
Общество, Россия, Владислав Кононов
Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней

Апробация новых единых учебников по истории начнется через несколько дней

© Фото : РИА НовостиНовые единые учебники по истории
Новые единые учебники по истории - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : РИА Новости
Новые единые учебники по истории
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Апробация новых единых учебников по истории для российских школьников и студентов СПО начнется уже через несколько дней, рассказал референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.
"Что очень важно - все эти учебники прошли соответствующие экспертизы академического сообщества… Все мое выступление посвящено тому, чтобы пригласить вас, членов … научного совета, к апробации, которая начнется через буквально несколько дней", - сказал Кононов на заседании научного совета Российского военно-исторического общества.
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По его словам, апробация книг будет проходить в течение нескольких месяцев, у научного сообщества будет время ознакомиться с материалом, высказать свое мнение и оценить качество новых единых учебников.
Ранее глава Минпросвещения сообщил, что новые единые учебники по истории для 5-9-х классов и учреждений СПО будут готовы до конца 2024 года, в декабре их планируется включить в федеральный перечень. Обучение по новым учебникам начнется с 1 сентября 2025 года.
Стоимость книги с учетом доставки в регионы составит примерно 209 рублей. Тираж новых единых учебников по истории составит 16 миллионов единиц, они будут в срок доставлены в образовательные учреждения РФ.
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