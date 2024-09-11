https://ria.ru/20240911/uchebniki-1972121928.html
Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней
Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней - РИА Новости, 11.09.2024
Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней
Апробация новых единых учебников по истории для российских школьников и студентов СПО начнется уже через несколько дней, рассказал референт управления... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:28
2024-09-11T16:28
2024-09-11T16:28
общество
россия
владислав кононов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Апробация новых единых учебников по истории для российских школьников и студентов СПО начнется уже через несколько дней, рассказал референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. "Что очень важно - все эти учебники прошли соответствующие экспертизы академического сообщества… Все мое выступление посвящено тому, чтобы пригласить вас, членов … научного совета, к апробации, которая начнется через буквально несколько дней", - сказал Кононов на заседании научного совета Российского военно-исторического общества. По его словам, апробация книг будет проходить в течение нескольких месяцев, у научного сообщества будет время ознакомиться с материалом, высказать свое мнение и оценить качество новых единых учебников. Ранее глава Минпросвещения сообщил, что новые единые учебники по истории для 5-9-х классов и учреждений СПО будут готовы до конца 2024 года, в декабре их планируется включить в федеральный перечень. Обучение по новым учебникам начнется с 1 сентября 2025 года. Стоимость книги с учетом доставки в регионы составит примерно 209 рублей. Тираж новых единых учебников по истории составит 16 миллионов единиц, они будут в срок доставлены в образовательные учреждения РФ.
https://ria.ru/20240910/uchebnik-1971733056.html
https://ria.ru/20240909/uchebniki-1971706824.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владислав кононов
Общество, Россия, Владислав Кононов
Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней
Апробация новых единых учебников по истории начнется через несколько дней
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Апробация новых единых учебников по истории для российских школьников и студентов СПО начнется уже через несколько дней, рассказал референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.
"Что очень важно - все эти учебники прошли соответствующие экспертизы академического сообщества… Все мое выступление посвящено тому, чтобы пригласить вас, членов … научного совета, к апробации, которая начнется через буквально несколько дней", - сказал Кононов на заседании научного совета Российского военно-исторического общества.
По его словам, апробация книг будет проходить в течение нескольких месяцев, у научного сообщества будет время ознакомиться с материалом, высказать свое мнение и оценить качество новых единых учебников.
Ранее глава Минпросвещения
сообщил, что новые единые учебники по истории для 5-9-х классов и учреждений СПО будут готовы до конца 2024 года, в декабре их планируется включить в федеральный перечень. Обучение по новым учебникам начнется с 1 сентября 2025 года.
Стоимость книги с учетом доставки в регионы составит примерно 209 рублей. Тираж новых единых учебников по истории составит 16 миллионов единиц, они будут в срок доставлены в образовательные учреждения РФ.