https://ria.ru/20240911/uchebniki-1972121928.html

Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней

Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней - РИА Новости, 11.09.2024

Апробация новых учебников по истории начнется через несколько дней

Апробация новых единых учебников по истории для российских школьников и студентов СПО начнется уже через несколько дней, рассказал референт управления... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:28

2024-09-11T16:28

2024-09-11T16:28

общество

россия

владислав кононов

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Апробация новых единых учебников по истории для российских школьников и студентов СПО начнется уже через несколько дней, рассказал референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. "Что очень важно - все эти учебники прошли соответствующие экспертизы академического сообщества… Все мое выступление посвящено тому, чтобы пригласить вас, членов … научного совета, к апробации, которая начнется через буквально несколько дней", - сказал Кононов на заседании научного совета Российского военно-исторического общества. По его словам, апробация книг будет проходить в течение нескольких месяцев, у научного сообщества будет время ознакомиться с материалом, высказать свое мнение и оценить качество новых единых учебников. Ранее глава Минпросвещения сообщил, что новые единые учебники по истории для 5-9-х классов и учреждений СПО будут готовы до конца 2024 года, в декабре их планируется включить в федеральный перечень. Обучение по новым учебникам начнется с 1 сентября 2025 года. Стоимость книги с учетом доставки в регионы составит примерно 209 рублей. Тираж новых единых учебников по истории составит 16 миллионов единиц, они будут в срок доставлены в образовательные учреждения РФ.

https://ria.ru/20240910/uchebnik-1971733056.html

https://ria.ru/20240909/uchebniki-1971706824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владислав кононов