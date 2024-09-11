https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971967535.html

В Турции оценили поток российских туристов в Анталью

В Турции оценили поток российских туристов в Анталью - РИА Новости, 11.09.2024

В Турции оценили поток российских туристов в Анталью

Поток туристов, прибывающих из России в турецкую Анталью, соответствует ожиданиям властей, заявил в интервью РИА Новости советник мэра по туризму Осман Айык. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T04:35

2024-09-11T04:35

2024-09-11T04:35

россия

анталья (провинция)

турция

осман айык

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СТАМБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Поток туристов, прибывающих из России в турецкую Анталью, соответствует ожиданиям властей, заявил в интервью РИА Новости советник мэра по туризму Осман Айык. "В начале этого года наблюдалось небольшое снижение туристического потока из-за спекуляций о высоких ценах, однако мы предлагаем нашим гостям наивысшее качество по сравнению с другими курортами этой ценовой категории. Благодаря этому сейчас мы наблюдаем существенный поток туристов из России, он соответствует нашим ожиданиям", - заявил Айык. По его словам, туристов из РФ могло быть еще больше, если бы не введенные в отношении России санкции и ограничения, из-за которых не все россияне, желающие посетить курорт, "могут приехать". Айык упомянул и о проблемах с банковскими картами. "Из-за совокупности этих проблем поток туристов из РФ растет не с той скоростью, как хотелось бы, но все же он соответствует нашим ожиданиям. Темпы приезда туристов увеличиваются", - отметил советник. За первые восемь месяцев текущего года Анталью посетили более 10,8 миллиона туристов, из них больше всего россиян - более 2,6 миллиона.

https://ria.ru/20240703/erdogan-1957128855.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970786295.html

россия

анталья (провинция)

турция

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россия, анталья (провинция), турция, осман айык