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В Турции оценили поток российских туристов в Анталью - РИА Новости, 11.09.2024
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04:35 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971967535.html
В Турции оценили поток российских туристов в Анталью
В Турции оценили поток российских туристов в Анталью - РИА Новости, 11.09.2024
В Турции оценили поток российских туристов в Анталью
Поток туристов, прибывающих из России в турецкую Анталью, соответствует ожиданиям властей, заявил в интервью РИА Новости советник мэра по туризму Осман Айык. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T04:35
2024-09-11T04:35
россия
анталья (провинция)
турция
осман айык
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СТАМБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Поток туристов, прибывающих из России в турецкую Анталью, соответствует ожиданиям властей, заявил в интервью РИА Новости советник мэра по туризму Осман Айык. "В начале этого года наблюдалось небольшое снижение туристического потока из-за спекуляций о высоких ценах, однако мы предлагаем нашим гостям наивысшее качество по сравнению с другими курортами этой ценовой категории. Благодаря этому сейчас мы наблюдаем существенный поток туристов из России, он соответствует нашим ожиданиям", - заявил Айык. По его словам, туристов из РФ могло быть еще больше, если бы не введенные в отношении России санкции и ограничения, из-за которых не все россияне, желающие посетить курорт, "могут приехать". Айык упомянул и о проблемах с банковскими картами. "Из-за совокупности этих проблем поток туристов из РФ растет не с той скоростью, как хотелось бы, но все же он соответствует нашим ожиданиям. Темпы приезда туристов увеличиваются", - отметил советник. За первые восемь месяцев текущего года Анталью посетили более 10,8 миллиона туристов, из них больше всего россиян - более 2,6 миллиона.
https://ria.ru/20240703/erdogan-1957128855.html
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россия, анталья (провинция), турция, осман айык
Россия, Анталья (провинция), Турция, Осман Айык
В Турции оценили поток российских туристов в Анталью

Советник мэра Антальи Айык: поток туристов из РФ соответствует ожиданиям властей

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Анталья. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Поток туристов, прибывающих из России в турецкую Анталью, соответствует ожиданиям властей, заявил в интервью РИА Новости советник мэра по туризму Осман Айык.
"В начале этого года наблюдалось небольшое снижение туристического потока из-за спекуляций о высоких ценах, однако мы предлагаем нашим гостям наивысшее качество по сравнению с другими курортами этой ценовой категории. Благодаря этому сейчас мы наблюдаем существенный поток туристов из России, он соответствует нашим ожиданиям", - заявил Айык.
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По его словам, туристов из РФ могло быть еще больше, если бы не введенные в отношении России санкции и ограничения, из-за которых не все россияне, желающие посетить курорт, "могут приехать".
Айык упомянул и о проблемах с банковскими картами. "Из-за совокупности этих проблем поток туристов из РФ растет не с той скоростью, как хотелось бы, но все же он соответствует нашим ожиданиям. Темпы приезда туристов увеличиваются", - отметил советник.
За первые восемь месяцев текущего года Анталью посетили более 10,8 миллиона туристов, из них больше всего россиян - более 2,6 миллиона.
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