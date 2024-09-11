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Цивилева проверила организацию предоставления соцгарантий военным ЮВО - РИА Новости, 11.09.2024
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07:47 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/tsivileva-1971979818.html
Цивилева проверила организацию предоставления соцгарантий военным ЮВО
Цивилева проверила организацию предоставления соцгарантий военным ЮВО - РИА Новости, 11.09.2024
Цивилева проверила организацию предоставления соцгарантий военным ЮВО
Статс-секретарь - замминистра обороны России Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа проверила по поручению главы МО Андрея... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:47
2024-09-11T07:47
россия
владикавказ
северный кавказ
андрей белоусов
южный военный округ
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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сен - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны России Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа проверила по поручению главы МО Андрея Белоусова организацию предоставления соцгарантий военнослужащим и членам их семей, ход совершенствования медицинской инфраструктуры, условия оказания медицинской помощи раненым и жилищное обеспечение семей военных во Владикавказе. В 412-м военном госпитале заместитель главы военного ведомства проинспектировала ход строительства нового лечебно-диагностического корпуса и организацию документационного обеспечения выплат военнослужащим, получившим ранение в ходе выполнения задач специальной военной операции. Она поинтересовалась у находящихся на лечении военнослужащих, насколько оперативно они получают выплаты. Как уточнил начальник госпиталя полковник медицинской службы Аркадий Смольников, выплата должна быть произведена сразу после выдачи справки о ранении. "Справки о травме или ранении в соответствии с указом президента у нас выдаются в течение пяти дней с момента поступления в госпиталь", - пояснил он. Цивилева пообщалась с военнослужащими и взяла ряд вопросов, связанных с выплатами по ранению в зоне спецоперации, под личный контроль. Также замминистра проверила организацию работы поликлиники в составе нового комплекса зданий госпиталя, которая работает ежедневно и сейчас ориентирована в первую очередь на участников СВО, а также военных пенсионеров и членов семей военнослужащих. Цивилева оценила оснащение госпиталя, в том числе рентгено-диагностическое отделение с единственным на Северном Кавказе компьютерным томографом на 128 срезов, отделение функциональной диагностики, терапевтическое отделение, новые инфекционный и психиатрический корпуса. Помимо этого, представители Военно-строительного комплекса МО доложили об этапах строительства современной клиники для ЮВО. Представитель строительного комплекса отметил, что на площадке ежедневно трудятся 175 человек, привлечено 16 единиц техники, а завершить строительно-монтажные работы на масштабном объекте в Северной Осетии планируется в июле 2025 года. "Не всегда так бывает, но спасибо вам за подход к работе и понимание, насколько сейчас это важно и актуально. Комплекс получился очень красивый и удачно вписался в город. Здесь будет не только профессионализм врачей согревать и восстанавливать, но и этот прекрасный вид", - сказала Цивилева медикам и представителям строительного комплекса. Кроме того, в рамках поездки замглавы военного ведомства проверила вопросы обеспечения жильем семей военнослужащих, а также обсудила с ними готовность объектов социнфраструктуры.
https://ria.ru/20240911/tsivileva-1971977783.html
https://ria.ru/20240909/matvienko-1971686055.html
https://ria.ru/20240909/svo-1971638552.html
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россия, владикавказ, северный кавказ, андрей белоусов, южный военный округ
Россия, Владикавказ, Северный Кавказ, Андрей Белоусов, Южный военный округ
Цивилева проверила организацию предоставления соцгарантий военным ЮВО

Цивилева проверила организацию предоставления соцгарантий бойцам ЮВО и их семьям

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Анна Цивилева. Архивное фото
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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сен - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны России Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа проверила по поручению главы МО Андрея Белоусова организацию предоставления соцгарантий военнослужащим и членам их семей, ход совершенствования медицинской инфраструктуры, условия оказания медицинской помощи раненым и жилищное обеспечение семей военных во Владикавказе.
В 412-м военном госпитале заместитель главы военного ведомства проинспектировала ход строительства нового лечебно-диагностического корпуса и организацию документационного обеспечения выплат военнослужащим, получившим ранение в ходе выполнения задач специальной военной операции.
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Она поинтересовалась у находящихся на лечении военнослужащих, насколько оперативно они получают выплаты. Как уточнил начальник госпиталя полковник медицинской службы Аркадий Смольников, выплата должна быть произведена сразу после выдачи справки о ранении. "Справки о травме или ранении в соответствии с указом президента у нас выдаются в течение пяти дней с момента поступления в госпиталь", - пояснил он.
Цивилева пообщалась с военнослужащими и взяла ряд вопросов, связанных с выплатами по ранению в зоне спецоперации, под личный контроль.
Также замминистра проверила организацию работы поликлиники в составе нового комплекса зданий госпиталя, которая работает ежедневно и сейчас ориентирована в первую очередь на участников СВО, а также военных пенсионеров и членов семей военнослужащих.
Цивилева оценила оснащение госпиталя, в том числе рентгено-диагностическое отделение с единственным на Северном Кавказе компьютерным томографом на 128 срезов, отделение функциональной диагностики, терапевтическое отделение, новые инфекционный и психиатрический корпуса. Помимо этого, представители Военно-строительного комплекса МО доложили об этапах строительства современной клиники для ЮВО. Представитель строительного комплекса отметил, что на площадке ежедневно трудятся 175 человек, привлечено 16 единиц техники, а завершить строительно-монтажные работы на масштабном объекте в Северной Осетии планируется в июле 2025 года.
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"Не всегда так бывает, но спасибо вам за подход к работе и понимание, насколько сейчас это важно и актуально. Комплекс получился очень красивый и удачно вписался в город. Здесь будет не только профессионализм врачей согревать и восстанавливать, но и этот прекрасный вид", - сказала Цивилева медикам и представителям строительного комплекса.
Кроме того, в рамках поездки замглавы военного ведомства проверила вопросы обеспечения жильем семей военнослужащих, а также обсудила с ними готовность объектов социнфраструктуры.
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РоссияВладикавказСеверный КавказАндрей БелоусовЮжный военный округ
 
 
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