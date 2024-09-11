Рейтинг@Mail.ru
Цивилева наградила во Владикавказе проявивших мужество на СВО военных - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/tsivileva-1971977783.html
Цивилева наградила во Владикавказе проявивших мужество на СВО военных
Цивилева наградила во Владикавказе проявивших мужество на СВО военных - РИА Новости, 11.09.2024
Цивилева наградила во Владикавказе проявивших мужество на СВО военных
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа наградила находящихся на лечении в 412-м... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:16
2024-09-11T07:16
владикавказ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156262/42/1562624273_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_23ef885e314869a3a1b541a7b96b5544.jpg
ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сен - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа наградила находящихся на лечении в 412-м военном госпитале Минобороны во Владикавказе военнослужащих, проявивших мужество в ходе спецоперации. Медалью "За отвагу" был награжден рядовой Михаил Шкарупа, медалей Жукова удостоены ефрейтор Фахратдин Ибрагимов и Алан Чараев. "Поздравляю и благодарю и от Минобороны, и от министра обороны за ваши подвиги, ваше служение государству и памяти наших предков. Очень вами гордимся, вы настоящие защитники нашего Отечества - и вашим близким есть, кем гордиться", - сказала Цивилева, вручив награды.
https://ria.ru/20240909/rodobolskiy-1971521738.html
владикавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156262/42/1562624273_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_f132d8c1cbe3525ada9976424514fcac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владикавказ, россия
Владикавказ, Россия
Цивилева наградила во Владикавказе проявивших мужество на СВО военных

Цивилева наградила проявивших мужество на СВО военных, лечащихся во Владикавказе

© Фото : пресс-служба губернатора Кемеровской областиСтатс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Кемеровской области
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сен - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа наградила находящихся на лечении в 412-м военном госпитале Минобороны во Владикавказе военнослужащих, проявивших мужество в ходе спецоперации.
Медалью "За отвагу" был награжден рядовой Михаил Шкарупа, медалей Жукова удостоены ефрейтор Фахратдин Ибрагимов и Алан Чараев.
Герой России Игорь Родобольский - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии
9 сентября, 09:24
"Поздравляю и благодарю и от Минобороны, и от министра обороны за ваши подвиги, ваше служение государству и памяти наших предков. Очень вами гордимся, вы настоящие защитники нашего Отечества - и вашим близким есть, кем гордиться", - сказала Цивилева, вручив награды.
 
ВладикавказРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала