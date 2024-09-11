https://ria.ru/20240911/tsivileva-1971977783.html

Цивилева наградила во Владикавказе проявивших мужество на СВО военных

Цивилева наградила во Владикавказе проявивших мужество на СВО военных - РИА Новости, 11.09.2024

Цивилева наградила во Владикавказе проявивших мужество на СВО военных

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа наградила находящихся на лечении в 412-м... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:16

2024-09-11T07:16

2024-09-11T07:16

владикавказ

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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сен - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа наградила находящихся на лечении в 412-м военном госпитале Минобороны во Владикавказе военнослужащих, проявивших мужество в ходе спецоперации. Медалью "За отвагу" был награжден рядовой Михаил Шкарупа, медалей Жукова удостоены ефрейтор Фахратдин Ибрагимов и Алан Чараев. "Поздравляю и благодарю и от Минобороны, и от министра обороны за ваши подвиги, ваше служение государству и памяти наших предков. Очень вами гордимся, вы настоящие защитники нашего Отечества - и вашим близким есть, кем гордиться", - сказала Цивилева, вручив награды.

https://ria.ru/20240909/rodobolskiy-1971521738.html

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