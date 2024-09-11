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Израиль заявил об уничтожении двух бойцов "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об уничтожении двух бойцов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 11.09.2024
Израиль заявил об уничтожении двух бойцов "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и две пусковые установки движения на юге Ливана, сообщила в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:18
2024-09-11T15:18
2024-09-11T15:18
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и две пусковые установки движения на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба армии. "Сегодня (в среду) после того, как солдаты ЦАХАЛ опознали двух террористов "Хезболлах" в районе Мис аль-Джаббаль на юге Ливана, ВВС Израиля оперативно нанесли удар по террористам", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля уничтожили две пусковые установки движения в районах Марьямин и Рахая аль-Фухар на юге Ливана. Также артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по южноливанским районам Накура и Айта Шааб. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240910/smi-1971725789.html
https://ria.ru/20240910/tsakhal-1971854602.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил об уничтожении двух бойцов "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ уничтожил двух бойцов "Хезболлы" и две пусковые установки на юге Ливана
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах" и две пусковые установки движения на юге Ливана, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Сегодня (в среду) после того, как солдаты ЦАХАЛ опознали двух террористов "Хезболлах" в районе Мис аль-Джаббаль на юге Ливана, ВВС Израиля оперативно нанесли удар по террористам", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что ВВС Израиля уничтожили две пусковые установки движения в районах Марьямин и Рахая аль-Фухар на юге Ливана. Также артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по южноливанским районам Накура и Айта Шааб.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.