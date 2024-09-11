https://ria.ru/20240911/trevoga-1972186299.html
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2024
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T22:46
2024-09-11T22:46
2024-09-11T22:52
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в 22.20 мск. При этом в Сумской, Харьковской и Полтавской областях она звучит порядка часа. Ранее в среду в указанных регионах тревога уже объявлялась, однако спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Воздушная тревога вновь объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в 22.20 мск. При этом в Сумской, Харьковской и Полтавской областях она звучит порядка часа.
Ранее в среду в указанных регионах тревога уже объявлялась, однако спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.