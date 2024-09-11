https://ria.ru/20240911/tramp-1971988818.html
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп считает, что модераторы его дебатов с кандидатом от демократов... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:11
2024-09-11T09:11
2024-09-11T09:12
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп считает, что модераторы его дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис на телеканале ABC News не были справедливыми. "Мне показалось, что модераторы были очень несправедливыми, по сути это было трое против одного", - заявил Трамп журналистам после дебатов. Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов, назвала телеканал ABC News, на котором они проходили, чрезвычайно предвзятым. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/kharris-1971983255.html
https://ria.ru/20240911/debaty-1971978851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, марджори тейлор грин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Марджори Тейлор Грин, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми
Трамп считает, что модераторы его дебатов с Харрис не были беспристрастными