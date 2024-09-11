https://ria.ru/20240911/tramp-1971988818.html

Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми

Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми - РИА Новости, 11.09.2024

Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп считает, что модераторы его дебатов с кандидатом от демократов... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:11

2024-09-11T09:11

2024-09-11T09:12

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

марджори тейлор грин

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_db4aa6c8e506da1512870b42ffa93643.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп считает, что модераторы его дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис на телеканале ABC News не были справедливыми. "Мне показалось, что модераторы были очень несправедливыми, по сути это было трое против одного", - заявил Трамп журналистам после дебатов. Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов, назвала телеканал ABC News, на котором они проходили, чрезвычайно предвзятым. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240911/kharris-1971983255.html

https://ria.ru/20240911/debaty-1971978851.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, марджори тейлор грин, выборы президента сша — 2024