Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 11.09.2024 (обновлено: 09:12 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/tramp-1971988818.html
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп считает, что модераторы его дебатов с кандидатом от демократов... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:11
2024-09-11T09:12
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
марджори тейлор грин
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_db4aa6c8e506da1512870b42ffa93643.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп считает, что модераторы его дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис на телеканале ABC News не были справедливыми. "Мне показалось, что модераторы были очень несправедливыми, по сути это было трое против одного", - заявил Трамп журналистам после дебатов. Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов, назвала телеканал ABC News, на котором они проходили, чрезвычайно предвзятым. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/kharris-1971983255.html
https://ria.ru/20240911/debaty-1971978851.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5f34531a41b8c800c6a7d4f76637d39d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, марджори тейлор грин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Марджори Тейлор Грин, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал модераторов дебатов с Харрис несправедливыми

Трамп считает, что модераторы его дебатов с Харрис не были беспристрастными

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп считает, что модераторы его дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис на телеканале ABC News не были справедливыми.
"Мне показалось, что модераторы были очень несправедливыми, по сути это было трое против одного", - заявил Трамп журналистам после дебатов.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Путин съел бы Трампа на ланч, заявила Харрис
Вчера, 08:37
Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, комментируя ход дебатов, назвала телеканал ABC News, на котором они проходили, чрезвычайно предвзятым.
Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис перед предвыборными дебатами - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Назван тайный "победитель" дебатов Трампа и Харрис
Вчера, 07:32
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисМарджори Тейлор ГринВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала