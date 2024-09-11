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Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины - РИА Новости, 11.09.2024
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05:12 11.09.2024 (обновлено: 10:43 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/tramp-1971969531.html
Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины
Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины - РИА Новости, 11.09.2024
Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Киеву, заявил, что питает желание остановить... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:12
2024-09-11T10:43
украина
предвыборные дебаты харрис и трампа
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
владимир путин
камала харрис
киев
сша
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Киеву, заявил, что питает желание остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти человеческие жизни."Я хочу остановить войну. Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами", - сказал Трамп в ходе теледебатов со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис на площадке телеканала ABC.По словам Трампа, прекращение конфликта в наибольшей степени отвечает интересам США. "На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку. Мы должны положить конец уничтожению человеческих жизней", - подчеркнул политик.Республиканец также раскритиковал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена за то, что тот фактически перестал контактировать с российским лидером Владимиром Путиным."Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать", - указал Трамп.
https://ria.ru/20240911/kharris-1971970309.html
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Трамп: "Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами"
Трамп: "Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами"
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украина, предвыборные дебаты харрис и трампа, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, владимир путин, камала харрис, киев, сша, в мире
Украина, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Владимир Путин, Камала Харрис, Киев, США, В мире
Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины

Трамп на вопрос о том, хочет ли он победы Украины: надо остановить эту войну

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Киеву, заявил, что питает желание остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти человеческие жизни.
"Я хочу остановить войну. Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами", - сказал Трамп в ходе теледебатов со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис на площадке телеканала ABC.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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По словам Трампа, прекращение конфликта в наибольшей степени отвечает интересам США. "На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку. Мы должны положить конец уничтожению человеческих жизней", - подчеркнул политик.
Республиканец также раскритиковал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена за то, что тот фактически перестал контактировать с российским лидером Владимиром Путиным.
"Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать", - указал Трамп.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине до вступления в должность
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УкраинаПредвыборные дебаты Харрис и ТрампаВыборы президента США — 2024Дональд ТрампВладимир ПутинКамала ХаррисКиевСШАВ мире
 
 
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