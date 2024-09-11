https://ria.ru/20240911/tramp-1971969531.html

Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины

Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины - РИА Новости, 11.09.2024

Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украины

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Киеву, заявил, что питает желание остановить... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:12

2024-09-11T05:12

2024-09-11T10:43

украина

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Киеву, заявил, что питает желание остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти человеческие жизни."Я хочу остановить войну. Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами", - сказал Трамп в ходе теледебатов со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис на площадке телеканала ABC.По словам Трампа, прекращение конфликта в наибольшей степени отвечает интересам США. "На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку. Мы должны положить конец уничтожению человеческих жизней", - подчеркнул политик.Республиканец также раскритиковал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена за то, что тот фактически перестал контактировать с российским лидером Владимиром Путиным."Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать", - указал Трамп.

https://ria.ru/20240911/kharris-1971970309.html

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Трамп: "Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами" Трамп: "Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами" 2024-09-11T05:12 true PT2M23S

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украина, предвыборные дебаты харрис и трампа, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, владимир путин, камала харрис, киев, сша, в мире