https://ria.ru/20240911/terakt-1972172397.html

В Нью-Йорке проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября

В Нью-Йорке проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2024

В Нью-Йорке проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября

В Нью-Йорке в США проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, к мемориалу, который находится на месте разрушенных зданий Всемирного... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:29

2024-09-11T20:29

2024-09-11T20:29

в мире

джо байден

дональд трамп

камала харрис

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. В Нью-Йорке в США проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, к мемориалу, который находится на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра, приходят десятки близких погибших, участники спасательной операции и невольные участники трагических событий, передает корреспондент РИА Новости. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека. В память о жертвах терактов по всей стране 11 сентября проходят памятные мероприятия. В Нью-Йорке церемония началась с минуты молчания в 8.46 (15.46 мск) - в это время первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Также прозвонил колокол. После этого началась церемония перечисления имен погибших: родные подходят к микрофону и произносят имена близких, которых они потеряли. После этого город еще пять раз погрузился в минуту молчания: в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ, в 9.37 - когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне, в 9.59 - когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб, а также в 10.03, когда в штате Пенсильвания рухнул не достигший цели четвертый самолет, который должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса, и в 10.28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ. В этом году в церемонии участвуют глава Белого Дома Джо Байден и соперники по президентской гонке - Дональд Трамп и Камала Харрис. Последние обменялись рукопожатиями. Один из тогдашних правоохранителей, Алекс, рассказал РИА Новости, что одним из первых оказался на месте теракта, помогая пострадавшим. При этом последствия трагедии – дым, пыль и обломки – дали о себе знать годами позже: экс-полицейский заболел раком. "Я пришел туда после первого удара. Потом случился второй. Все стало похоже на зону боевых действий... последствия терактов настигли меня: в 16-м году у меня диагностировали астму, а в 18-м – провели двойное шунтирование. В 18-19-х годах у меня обнаружили рак", – сказал он. Еще одна очевидица, Патриция, поделилась с РИА Новости, что трагедия застала ее неподалеку от места проживания: "было видно дым и летящие по воздуху обломки". "Грустно, к сожалению, что люди забыли, что происходило здесь", отметив, что долг (нужно) помнить", – сказала она.

https://ria.ru/20240802/bajden-1963755750.html

https://ria.ru/20240801/figuranty-1963325692.html

https://ria.ru/20240911/posol-1972067688.html

нью-йорк (город)

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в мире, джо байден, дональд трамп, камала харрис, нью-йорк (город)