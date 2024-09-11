Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/terakt-1972172397.html
В Нью-Йорке проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября
В Нью-Йорке проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2024
В Нью-Йорке проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября
В Нью-Йорке в США проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, к мемориалу, который находится на месте разрушенных зданий Всемирного... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:29
2024-09-11T20:29
в мире
джо байден
дональд трамп
камала харрис
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972173930_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_436751652e1fcaa0e3a78ea3090a80cd.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. В Нью-Йорке в США проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, к мемориалу, который находится на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра, приходят десятки близких погибших, участники спасательной операции и невольные участники трагических событий, передает корреспондент РИА Новости. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека. В память о жертвах терактов по всей стране 11 сентября проходят памятные мероприятия. В Нью-Йорке церемония началась с минуты молчания в 8.46 (15.46 мск) - в это время первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Также прозвонил колокол. После этого началась церемония перечисления имен погибших: родные подходят к микрофону и произносят имена близких, которых они потеряли. После этого город еще пять раз погрузился в минуту молчания: в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ, в 9.37 - когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне, в 9.59 - когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб, а также в 10.03, когда в штате Пенсильвания рухнул не достигший цели четвертый самолет, который должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса, и в 10.28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ. В этом году в церемонии участвуют глава Белого Дома Джо Байден и соперники по президентской гонке - Дональд Трамп и Камала Харрис. Последние обменялись рукопожатиями. Один из тогдашних правоохранителей, Алекс, рассказал РИА Новости, что одним из первых оказался на месте теракта, помогая пострадавшим. При этом последствия трагедии – дым, пыль и обломки – дали о себе знать годами позже: экс-полицейский заболел раком. "Я пришел туда после первого удара. Потом случился второй. Все стало похоже на зону боевых действий... последствия терактов настигли меня: в 16-м году у меня диагностировали астму, а в 18-м – провели двойное шунтирование. В 18-19-х годах у меня обнаружили рак", – сказал он. Еще одна очевидица, Патриция, поделилась с РИА Новости, что трагедия застала ее неподалеку от места проживания: "было видно дым и летящие по воздуху обломки". "Грустно, к сожалению, что люди забыли, что происходило здесь", отметив, что долг (нужно) помнить", – сказала она.
https://ria.ru/20240802/bajden-1963755750.html
https://ria.ru/20240801/figuranty-1963325692.html
https://ria.ru/20240911/posol-1972067688.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972173930_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_8f23abbeca582584df1977463044a3b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, дональд трамп, камала харрис, нью-йорк (город)
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября

В Нью-Йорке проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

© AP Photo / Yuki IwamuraТраурные мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке, США. 11 сентября 2024
Траурные мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке, США. 11 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Траурные мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке, США. 11 сентября 2024
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. В Нью-Йорке в США проходит церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, к мемориалу, который находится на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра, приходят десятки близких погибших, участники спасательной операции и невольные участники трагических событий, передает корреспондент РИА Новости.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
США расследуют роль Белого дома в сделке обвиняемых в теракте в Нью-Йорке
2 августа, 18:46
В память о жертвах терактов по всей стране 11 сентября проходят памятные мероприятия. В Нью-Йорке церемония началась с минуты молчания в 8.46 (15.46 мск) - в это время первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Также прозвонил колокол. После этого началась церемония перечисления имен погибших: родные подходят к микрофону и произносят имена близких, которых они потеряли.
После этого город еще пять раз погрузился в минуту молчания: в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ, в 9.37 - когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне, в 9.59 - когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб, а также в 10.03, когда в штате Пенсильвания рухнул не достигший цели четвертый самолет, который должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса, и в 10.28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ.
В этом году в церемонии участвуют глава Белого Дома Джо Байден и соперники по президентской гонке - Дональд Трамп и Камала Харрис. Последние обменялись рукопожатиями.
Кадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Трое фигурантов дела о теракте в Нью-Йорке признали вину
1 августа, 01:04
Один из тогдашних правоохранителей, Алекс, рассказал РИА Новости, что одним из первых оказался на месте теракта, помогая пострадавшим. При этом последствия трагедии – дым, пыль и обломки – дали о себе знать годами позже: экс-полицейский заболел раком.
"Я пришел туда после первого удара. Потом случился второй. Все стало похоже на зону боевых действий... последствия терактов настигли меня: в 16-м году у меня диагностировали астму, а в 18-м – провели двойное шунтирование. В 18-19-х годах у меня обнаружили рак", – сказал он.
Еще одна очевидица, Патриция, поделилась с РИА Новости, что трагедия застала ее неподалеку от места проживания: "было видно дым и летящие по воздуху обломки".
"Грустно, к сожалению, что люди забыли, что происходило здесь", отметив, что долг (нужно) помнить", – сказала она.
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Вашингтон помнит о поддержке Москвы после теракта 9/11, заявила посол США
Вчера, 13:01
 
В миреДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала