https://ria.ru/20240911/tayfun-1971966928.html

СМИ: число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141

СМИ: число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141 - РИА Новости, 11.09.2024

СМИ: число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141

Число погибших в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна "Яги" выросло до 141 человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на департамент по преодолению... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T04:24

2024-09-11T04:24

2024-09-11T04:31

вьетнам

в мире

южно-китайское море

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число погибших в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна "Яги" выросло до 141 человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на департамент по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама.Во вторник агентство VNA со ссылкой на департамент сообщало о том, что число погибших от тайфуна "Яги", который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет, увеличилось до 127 человек, 54 человека пропали без вести, травмы получили 764 человека."Число погибших из-за тайфуна "Яги" выросло до 141 (человека)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на департамент.

https://ria.ru/20240910/putin-1971917724.html

вьетнам

южно-китайское море

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вьетнам, в мире, южно-китайское море