https://ria.ru/20240911/tayfun-1971966928.html
СМИ: число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141
СМИ: число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141 - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ: число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141
Число погибших в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна "Яги" выросло до 141 человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на департамент по преодолению... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T04:24
2024-09-11T04:24
2024-09-11T04:31
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число погибших в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна "Яги" выросло до 141 человека, передает агентство Рейтер со ссылкой на департамент по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама.Во вторник агентство VNA со ссылкой на департамент сообщало о том, что число погибших от тайфуна "Яги", который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет, увеличилось до 127 человек, 54 человека пропали без вести, травмы получили 764 человека."Число погибших из-за тайфуна "Яги" выросло до 141 (человека)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на департамент.
https://ria.ru/20240910/putin-1971917724.html
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вьетнам, в мире, южно-китайское море
Вьетнам, В мире, Южно-Китайское море
СМИ: число погибших в результате тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141
Reuters: число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме выросло до 141 человека