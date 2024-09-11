https://ria.ru/20240911/tambiev-1972086057.html
Экс-следователь Тамбиев попросил лишить его звания из-за дела о взятках
Экс-следователь Тамбиев попросил лишить его звания из-за дела о взятках - РИА Новости, 11.09.2024
Экс-следователь Тамбиев попросил лишить его звания из-за дела о взятках
Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах, попросил суд лишить его звания "майор юстиции", передает корреспондент... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:49
2024-09-11T13:49
2024-09-11T13:49
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 11 сен - РИА Новости. Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах, попросил суд лишить его звания "майор юстиции", передает корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда Московской области. "Я прошу меня лишить звания. Я надеюсь, что меня лишат этого звания и за 30 месяцев я искупил это клеймо, потому что в одном ряду с этими людьми я не хочу стоять. Эта жизнь, слава богу, для меня закончилась", - сказал Тамбиев. Гособвинитель запросила для Тамбиева 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей, в качестве дополнительного наказания - на 15 лет запретить занимать должности в госорганах, а также лишить его специального звания "майор юстиции". Тамбиев, выступая в суде, был очень эмоционален, заявил, что его "заставляют доказывать то, чего не было". Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллионов долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Ляховенко обвинение просит назначить 13 лет колонии с запретом на 10 лет занимать должности в госорганах. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.
https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html
https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292114.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-следователь Тамбиев попросил лишить его звания из-за дела о взятках
Экс-следователь Тамбиев просит лишить его звания из-за дела о взятках биткоинами
БАЛАШИХА (Московская обл.), 11 сен - РИА Новости. Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах, попросил суд лишить его звания "майор юстиции", передает корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда Московской области.
"Я прошу меня лишить звания. Я надеюсь, что меня лишат этого звания и за 30 месяцев я искупил это клеймо, потому что в одном ряду с этими людьми я не хочу стоять. Эта жизнь, слава богу, для меня закончилась", - сказал Тамбиев.
Гособвинитель запросила для Тамбиева 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей, в качестве дополнительного наказания - на 15 лет запретить занимать должности в госорганах, а также лишить его специального звания "майор юстиции".
Тамбиев, выступая в суде, был очень эмоционален, заявил, что его "заставляют доказывать то, чего не было".
Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.
Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллионов долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
Ляховенко обвинение просит назначить 13 лет колонии с запретом на 10 лет занимать должности в госорганах.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.