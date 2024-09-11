https://ria.ru/20240911/tambiev-1972086057.html

Экс-следователь Тамбиев попросил лишить его звания из-за дела о взятках

Экс-следователь Тамбиев попросил лишить его звания из-за дела о взятках - РИА Новости, 11.09.2024

Экс-следователь Тамбиев попросил лишить его звания из-за дела о взятках

Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах, попросил суд лишить его звания "майор юстиции", передает корреспондент... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:49

2024-09-11T13:49

2024-09-11T13:49

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БАЛАШИХА (Московская обл.), 11 сен - РИА Новости. Бывший следователь Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах, попросил суд лишить его звания "майор юстиции", передает корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда Московской области. "Я прошу меня лишить звания. Я надеюсь, что меня лишат этого звания и за 30 месяцев я искупил это клеймо, потому что в одном ряду с этими людьми я не хочу стоять. Эта жизнь, слава богу, для меня закончилась", - сказал Тамбиев. Гособвинитель запросила для Тамбиева 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей, в качестве дополнительного наказания - на 15 лет запретить занимать должности в госорганах, а также лишить его специального звания "майор юстиции". Тамбиев, выступая в суде, был очень эмоционален, заявил, что его "заставляют доказывать то, чего не было". Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллионов долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Ляховенко обвинение просит назначить 13 лет колонии с запретом на 10 лет занимать должности в госорганах. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.

https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html

https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292114.html

https://ria.ru/20240625/sud-1955272825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)