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Обвинение запросило 20 лет колонии для бывшего следователя Тамбиева - РИА Новости, 11.09.2024
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12:04 11.09.2024 (обновлено: 13:22 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/tambiev-1972042477.html
Обвинение запросило 20 лет колонии для бывшего следователя Тамбиева
Обвинение запросило 20 лет колонии для бывшего следователя Тамбиева - РИА Новости, 11.09.2024
Обвинение запросило 20 лет колонии для бывшего следователя Тамбиева
Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 20 лет колонии бывшему следователю Марату Тамбиеву, обвиняемому в получении рекордной взятки в биткоинах,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:04
2024-09-11T13:22
происшествия
россия
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 11 сен - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 20 лет колонии бывшему следователю Марату Тамбиеву, обвиняемому в получении рекордной взятки в биткоинах, передает корреспондент РИА Новости из Балашихинского городского суда Московской области."Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей", - сказала гособвинитель.В качестве дополнительного наказания обвинение просит на 15 лет запретить Тамбиеву занимать должности в госорганах, а также лишить его специального звания "майор юстиции".Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллионов долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.Ляховенко обвинение просит назначить 13 лет колонии с запретом на 10 лет занимать должности в госорганах.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.
https://ria.ru/20240911/souchastniki-1971978165.html
https://ria.ru/20240910/voenkom-1971952548.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Обвинение запросило 20 лет колонии для бывшего следователя Тамбиева

Обвинение запросило 20 лет колонии для бывшего следователя Тамбиева за взятку

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БАЛАШИХА (Московская обл.), 11 сен - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 20 лет колонии бывшему следователю Марату Тамбиеву, обвиняемому в получении рекордной взятки в биткоинах, передает корреспондент РИА Новости из Балашихинского городского суда Московской области.
"Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным… назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей", - сказала гособвинитель.
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Вчера, 07:23
В качестве дополнительного наказания обвинение просит на 15 лет запретить Тамбиеву занимать должности в госорганах, а также лишить его специального звания "майор юстиции".
Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.
Как стало известно в суде, всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллионов долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
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10 сентября, 23:10
Ляховенко обвинение просит назначить 13 лет колонии с запретом на 10 лет занимать должности в госорганах.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.
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10 сентября, 13:17
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.
Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Топ-менеджер "Росатома" не признал вину в деле о взятке
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