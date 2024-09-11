https://ria.ru/20240911/svo-1972068924.html

Цеков предостерег США от разрешения Киеву наносить удары вглубь России

Цеков предостерег США от разрешения Киеву наносить удары вглубь России - РИА Новости, 11.09.2024

Цеков предостерег США от разрешения Киеву наносить удары вглубь России

США ждут неприятные последствия в случае, если они дадут разрешение Киеву наносить удары вглубь территории России поставляемым ему дальнобойным оружием, заявил... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:03

2024-09-11T13:03

2024-09-11T13:06

специальная военная операция на украине

россия

сша

киев

сергей цеков

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. США ждут неприятные последствия в случае, если они дадут разрешение Киеву наносить удары вглубь территории России поставляемым ему дальнобойным оружием, заявил депутат крымского парламента Сергей Цеков. Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории РФ. "Байден и его окружение ошибаются, если думают, что разрешив наносить удары по территории России, им удастся выйти сухими из воды. Их ждут неприятные последствия. Они доиграются до того, что красная линия будет перейдена теперь с нашей стороны и тогда они получат по полной за политику, которую проводили после разрушения Советского Союза в отношении России", - сказал Цеков РИА Новости. Депутат призвал власти США к благоразумию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1971990960.html

https://ria.ru/20240911/peskov-1972056913.html

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россия, сша, киев, сергей цеков, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире