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США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ssha-1972183780.html
США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России, пишут СМИ
США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России, пишут СМИ
США хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T22:26
2024-09-11T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
владимир зеленский
джо байден
энтони блинкен
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США планируют подтолкнуть Владимира Зеленского к тому, чтобы он подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России, прежде чем согласиться снять ограничения на использование оружия большей дальности, предоставляемого Вашингтоном и союзниками", - говорится в публикации. По данным источников, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми планировали оказать давление на Зеленского и его команду, чтобы они изложили долгосрочный план на следующий год. Как отмечают источники, это позволит понять, на что нацелена Украина. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что в правительстве президента США Джо Байдена наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории РФ. Издание Telegraph сообщило, что президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971952360.html
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в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, джо байден, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины
США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России, пишут СМИ

Bloomberg: США хотят, чтобы Зеленский подробно изложил стратегию ударов по РФ

© AP Photo / Mark TenallyВашингтон, США
Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Вашингтон, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"США планируют подтолкнуть Владимира Зеленского к тому, чтобы он подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России, прежде чем согласиться снять ограничения на использование оружия большей дальности, предоставляемого Вашингтоном и союзниками", - говорится в публикации.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели, пишут СМИ
10 сентября, 23:13
По данным источников, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми планировали оказать давление на Зеленского и его команду, чтобы они изложили долгосрочный план на следующий год. Как отмечают источники, это позволит понять, на что нацелена Украина.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что в правительстве президента США Джо Байдена наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории РФ. Издание Telegraph сообщило, что президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ
Вчера, 22:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденЭнтони БлинкенНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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