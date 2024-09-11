https://ria.ru/20240911/ssha-1972183780.html

США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России, пишут СМИ

США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024

США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России, пишут СМИ

США хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T22:26

2024-09-11T22:26

2024-09-11T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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сша

владимир зеленский

джо байден

энтони блинкен

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США планируют подтолкнуть Владимира Зеленского к тому, чтобы он подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России, прежде чем согласиться снять ограничения на использование оружия большей дальности, предоставляемого Вашингтоном и союзниками", - говорится в публикации. По данным источников, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми планировали оказать давление на Зеленского и его команду, чтобы они изложили долгосрочный план на следующий год. Как отмечают источники, это позволит понять, на что нацелена Украина. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что в правительстве президента США Джо Байдена наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории РФ. Издание Telegraph сообщило, что президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971952360.html

https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html

россия

киев

сша

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в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, джо байден, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины