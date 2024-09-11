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США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков

США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков - РИА Новости, 11.09.2024

США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков

США по теме Украины "заглядывают" в пропасть, они живут в мире темных фантазий, это может плохо для них кончиться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:31

2024-09-11T13:31

2024-09-11T13:31

сша

россия

украина

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США по теме Украины "заглядывают" в пропасть, они живут в мире темных фантазий, это может плохо для них кончиться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT. "Опасность и риски растут. США буквально начинают заглядывать в пропасть. Они живут в мире темных фантазий, которые сами себе придумали, вроде идеи о том, что ядерная держава, которой является Россия, может быть побеждена на поле боя. Это может для них очень плохо кончиться и для всех, кто просто закрывает глаза на эту страшную действительность", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20240804/ryabkov-1963983615.html

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россия

украина

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Варвара Скокшина

сша, россия, украина, сергей рябков, в мире