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США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков - РИА Новости, 11.09.2024
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков
США по теме Украины "заглядывают" в пропасть, они живут в мире темных фантазий, это может плохо для них кончиться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:31
2024-09-11T13:31
2024-09-11T13:31
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США по теме Украины "заглядывают" в пропасть, они живут в мире темных фантазий, это может плохо для них кончиться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT. "Опасность и риски растут. США буквально начинают заглядывать в пропасть. Они живут в мире темных фантазий, которые сами себе придумали, вроде идеи о том, что ядерная держава, которой является Россия, может быть побеждена на поле боя. Это может для них очень плохо кончиться и для всех, кто просто закрывает глаза на эту страшную действительность", - сказал Рябков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, украина, сергей рябков, в мире
США, Россия, Украина, Сергей Рябков, В мире
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: США живут в мире темных фантазий по теме Украины