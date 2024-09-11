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США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков - РИА Новости, 11.09.2024
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13:31 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ssha-1972080172.html
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков - РИА Новости, 11.09.2024
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков
США по теме Украины "заглядывают" в пропасть, они живут в мире темных фантазий, это может плохо для них кончиться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:31
2024-09-11T13:31
сша
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украина
сергей рябков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США по теме Украины "заглядывают" в пропасть, они живут в мире темных фантазий, это может плохо для них кончиться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT. "Опасность и риски растут. США буквально начинают заглядывать в пропасть. Они живут в мире темных фантазий, которые сами себе придумали, вроде идеи о том, что ядерная держава, которой является Россия, может быть побеждена на поле боя. Это может для них очень плохо кончиться и для всех, кто просто закрывает глаза на эту страшную действительность", - сказал Рябков.
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сша, россия, украина, сергей рябков, в мире
США, Россия, Украина, Сергей Рябков, В мире
США по теме Украины заглядывают в пропасть, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: США живут в мире темных фантазий по теме Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США по теме Украины "заглядывают" в пропасть, они живут в мире темных фантазий, это может плохо для них кончиться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT.
"Опасность и риски растут. США буквально начинают заглядывать в пропасть. Они живут в мире темных фантазий, которые сами себе придумали, вроде идеи о том, что ядерная держава, которой является Россия, может быть побеждена на поле боя. Это может для них очень плохо кончиться и для всех, кто просто закрывает глаза на эту страшную действительность", - сказал Рябков.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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4 августа, 14:04
 
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