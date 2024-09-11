https://ria.ru/20240911/ssha-1971983485.html
Американский сенатор назвал демократов партией бесконечных войн
Американский сенатор назвал демократов партией бесконечных войн - РИА Новости, 11.09.2024
Американский сенатор назвал демократов партией бесконечных войн
Американский сенатор Рэнд Пол после прошедших дебатов кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Камалы Харрис назвал Демократическую партию... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:38
2024-09-11T08:38
2024-09-11T08:38
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
камала харрис
рэнд пол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961454931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46d9c9360748c05d9c3e63a9f0c70b4.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол после прошедших дебатов кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Камалы Харрис назвал Демократическую партию США партией "бесконечных войн". Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. "Теперь точно можно сказать, что демократы - партия бесконечных войн", - написал сенатор.Ранее Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Она добавила, что в качестве президента намерена защищать "фундаментальные права и свободы" США, при этом в конце своего выступления не стала говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://radiosputnik.ru/20240911/debaty-1971980859.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961454931_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_5665f76e7d88a8de2225478d00cc31b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, рэнд пол
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Рэнд Пол
Американский сенатор назвал демократов партией бесконечных войн
Рэнд Пол назвал демократов партией бесконечных войн после дебатов в США