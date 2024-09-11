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Американский сенатор назвал демократов партией бесконечных войн - РИА Новости, 11.09.2024
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08:38 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ssha-1971983485.html
Американский сенатор назвал демократов партией бесконечных войн
Американский сенатор назвал демократов партией бесконечных войн - РИА Новости, 11.09.2024
Американский сенатор назвал демократов партией бесконечных войн
Американский сенатор Рэнд Пол после прошедших дебатов кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Камалы Харрис назвал Демократическую партию... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:38
2024-09-11T08:38
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
камала харрис
рэнд пол
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол после прошедших дебатов кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Камалы Харрис назвал Демократическую партию США партией "бесконечных войн". Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. "Теперь точно можно сказать, что демократы - партия бесконечных войн", - написал сенатор.Ранее Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Она добавила, что в качестве президента намерена защищать "фундаментальные права и свободы" США, при этом в конце своего выступления не стала говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, рэнд пол
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Рэнд Пол
Американский сенатор назвал демократов партией бесконечных войн

Рэнд Пол назвал демократов партией бесконечных войн после дебатов в США

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол после прошедших дебатов кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Камалы Харрис назвал Демократическую партию США партией "бесконечных войн". Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
"Теперь точно можно сказать, что демократы - партия бесконечных войн", - написал сенатор.
Ранее Харрис в заключительном обращении по итогам дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Она добавила, что в качестве президента намерена защищать "фундаментальные права и свободы" США, при этом в конце своего выступления не стала говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис перед предвыборными дебатами - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трамп: добьюсь прекращения войны между РФ и Украиной
Вчера, 08:02
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампКамала ХаррисРэнд Пол
 
 
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