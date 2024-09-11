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Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024
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13:02 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972068563.html
Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков
Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024
Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков
Последствия массированных атак на объекты нефтяной инфраструктуры РФ минимальны благодаря принятым мерам и работе ПВО, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:02
2024-09-11T13:02
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последствия массированных атак на объекты нефтяной инфраструктуры РФ минимальны благодаря принятым мерам и работе ПВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике.
https://ria.ru/20240826/peskov-1968487385.html
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безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков

Песков: последствия атак на нефтяную инфраструктуру минимальны благодаря ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последствия массированных атак на объекты нефтяной инфраструктуры РФ минимальны благодаря принятым мерам и работе ПВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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26 августа, 12:34
 
БезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
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