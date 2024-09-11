https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972068563.html

Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков

Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024

Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков

Последствия массированных атак на объекты нефтяной инфраструктуры РФ минимальны благодаря принятым мерам и работе ПВО, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:02

2024-09-11T13:02

2024-09-11T13:02

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последствия массированных атак на объекты нефтяной инфраструктуры РФ минимальны благодаря принятым мерам и работе ПВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике.

https://ria.ru/20240826/peskov-1968487385.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, дмитрий песков