https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972068563.html
Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков
Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024
Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков
Последствия массированных атак на объекты нефтяной инфраструктуры РФ минимальны благодаря принятым мерам и работе ПВО, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:02
2024-09-11T13:02
2024-09-11T13:02
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последствия массированных атак на объекты нефтяной инфраструктуры РФ минимальны благодаря принятым мерам и работе ПВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике.
https://ria.ru/20240826/peskov-1968487385.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
Последствия атак ВСУ на нефтяную инфраструктуру минимальны, заявил Песков
Песков: последствия атак на нефтяную инфраструктуру минимальны благодаря ПВО
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последствия массированных атак на объекты нефтяной инфраструктуры РФ минимальны благодаря принятым мерам и работе ПВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике.