Экипаж Crew Dragon приступил к проведению первых этапов испытаний
Экипаж Crew Dragon приступил к проведению первых этапов исследований и испытаний
© AP Photo / Terry RennaСтарт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида
© AP Photo / Terry Renna
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Космические туристы корабля Crew Dragon, стартовавшего во вторник утром с миссией Polaris Dawn, приступили к проведению первых этапов исследований и испытаний на орбите, сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску.
Во вторник утром по мск ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде.
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"Оказавшись на орбите, экипаж приступил к проведению первых этапов исследований и испытаний", - написала SpaceX в своём аккаунте в социальной сети Х.
На борту Crew Dragon находятся космические туристы - оплативший миссию Polaris Dawn бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.
Ракета Falcon 9 выводит Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он должен подняться на рекордные 1400 километров от Земли. Ранее рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11 - тогда экипаж из двух астронавтов НАСА побывал на удалении 1373 километров над Землей.
Планируется, что Polaris Dawn будет продолжаться пять дней - за это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос - первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.
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