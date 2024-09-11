https://ria.ru/20240911/spacex-1971958803.html

Экипаж Crew Dragon приступил к проведению первых этапов испытаний

Экипаж Crew Dragon приступил к проведению первых этапов испытаний - РИА Новости, 11.09.2024

Экипаж Crew Dragon приступил к проведению первых этапов испытаний

Космические туристы корабля Crew Dragon, стартовавшего во вторник утром с миссией Polaris Dawn, приступили к проведению первых этапов исследований и испытаний... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:47

2024-09-11T00:47

2024-09-11T00:47

земля

флорида

илон маск

spacex

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892370960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4278da262337ef46d4d86462f9d64cb.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Космические туристы корабля Crew Dragon, стартовавшего во вторник утром с миссией Polaris Dawn, приступили к проведению первых этапов исследований и испытаний на орбите, сообщает американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. Во вторник утром по мск ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде. "Оказавшись на орбите, экипаж приступил к проведению первых этапов исследований и испытаний", - написала SpaceX в своём аккаунте в социальной сети Х. На борту Crew Dragon находятся космические туристы - оплативший миссию Polaris Dawn бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон. Ракета Falcon 9 выводит Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он должен подняться на рекордные 1400 километров от Земли. Ранее рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11 - тогда экипаж из двух астронавтов НАСА побывал на удалении 1373 километров над Землей. Планируется, что Polaris Dawn будет продолжаться пять дней - за это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос - первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.

https://ria.ru/20240802/peskov-1963606685.html

https://ria.ru/20240206/spacex-1925596175.html

земля

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, флорида, илон маск, spacex, наса