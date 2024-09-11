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Соучастники дела о некачественных сухпайках могут находиться вне России - РИА Новости, 11.09.2024
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07:23 11.09.2024 (обновлено: 10:32 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/souchastniki-1971978165.html
Соучастники дела о некачественных сухпайках могут находиться вне России
Соучастники дела о некачественных сухпайках могут находиться вне России - РИА Новости, 11.09.2024
Соучастники дела о некачественных сухпайках могут находиться вне России
Некоторые неустановленные соучастники дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны могут скрываться за пределами России, указано в судебных... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:23
2024-09-11T10:32
россия
москва
дмитрий булгаков
происшествия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Некоторые неустановленные соучастники дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны могут скрываться за пределами России, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Котельников И.В &lt;…&gt; может скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования", — сказано в документе. Одного из фигурантов, предпринимателя Игоря Котельникова арестовали по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, арестовали в июле. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что чиновник, используя служебное положение, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".
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россия, москва, дмитрий булгаков, происшествия
Россия, Москва, Дмитрий Булгаков, Происшествия
Соучастники дела о некачественных сухпайках могут находиться вне России

Соучастники дела о некачественных сухпайках могут скрываться за пределами России

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Некоторые неустановленные соучастники дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны могут скрываться за пределами России, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Котельников И.В <…> может скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования", — сказано в документе.
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Одного из фигурантов, предпринимателя Игоря Котельникова арестовали по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня, чуть более чем через месяц он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем.
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России.
Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, арестовали в июле. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что чиновник, используя служебное положение, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".
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