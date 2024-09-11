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Три резидента смоленской ОЭЗ "Стабна" запустили новые производства - РИА Новости, 11.09.2024
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18:42 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/smolensk-1972158709.html
Три резидента смоленской ОЭЗ "Стабна" запустили новые производства
Три резидента смоленской ОЭЗ "Стабна" запустили новые производства - РИА Новости, 11.09.2024
Три резидента смоленской ОЭЗ "Стабна" запустили новые производства
Первые три резидента особой экономической зоны "Стабна" создали и запустили новые производства, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:42
2024-09-11T18:42
экономика
смоленская область
василий анохин
технологии
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Первые три резидента особой экономической зоны "Стабна" создали и запустили новые производства, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.Компания "Арсенал Регионы" выпускает аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения. "Плазмамет" – установки ионно-плазменного азотирования для упрочнения деталей и инструментов, применяемых в авиационной промышленности, лифто- и станкостроении, строительстве и другое. "Стэртех" изготавливает вакуумное и компрессорное оборудование, используемое в металлургии, фармацевтике и др. отраслях."На текущем этапе в реализацию этих проектов и развитие инфраструктуры самой ОЭЗ инвесторы уже вложили более 1 миллиарда рублей. Все новые производства – импортозамещающие и высокотехнологичные. Благодаря этому в ближайшее время будет создано почти 130 дополнительных рабочих мест", - написал Анохин.Он добавил, что в среду вместе с командой посетил ОЭЗ "Стабна". На месте обсудили ее дальнейшее развитие."Поручил организовать стажировки у резидентов с дальнейшим трудоустройством для студентов сетевых программ СмолГУ с ведущими вузами страны. Также сейчас ведем переговоры с рядом компаний, которые заинтересованы в размещении своих производств на территории преференциальной зоны. Для этого там есть все необходимое – производственный корпус, дороги с выходом к трассе М-1, возможности подключения к объектам водо-, электро-, газо-, теплоснабжения. Почти завершено строительство хозяйственно-бытового здания", - отметил глава региона.Он подчеркнул, что региональные власти готовы оказывать действующим и будущим резидентам "Стабны" всю необходимую поддержку. Главное, чтобы производства развивались, а сама ОЭЗ становилась одной из точек экономического роста области.
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экономика, смоленская область, василий анохин, технологии
Экономика, Смоленская область, Василий Анохин, Технологии

Три резидента смоленской ОЭЗ "Стабна" запустили новые производства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Первые три резидента особой экономической зоны "Стабна" создали и запустили новые производства, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Компания "Арсенал Регионы" выпускает аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения. "Плазмамет" – установки ионно-плазменного азотирования для упрочнения деталей и инструментов, применяемых в авиационной промышленности, лифто- и станкостроении, строительстве и другое. "Стэртех" изготавливает вакуумное и компрессорное оборудование, используемое в металлургии, фармацевтике и др. отраслях.
«
"На текущем этапе в реализацию этих проектов и развитие инфраструктуры самой ОЭЗ инвесторы уже вложили более 1 миллиарда рублей. Все новые производства – импортозамещающие и высокотехнологичные. Благодаря этому в ближайшее время будет создано почти 130 дополнительных рабочих мест", - написал Анохин.
Он добавил, что в среду вместе с командой посетил ОЭЗ "Стабна". На месте обсудили ее дальнейшее развитие.
"Поручил организовать стажировки у резидентов с дальнейшим трудоустройством для студентов сетевых программ СмолГУ с ведущими вузами страны. Также сейчас ведем переговоры с рядом компаний, которые заинтересованы в размещении своих производств на территории преференциальной зоны. Для этого там есть все необходимое – производственный корпус, дороги с выходом к трассе М-1, возможности подключения к объектам водо-, электро-, газо-, теплоснабжения. Почти завершено строительство хозяйственно-бытового здания", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что региональные власти готовы оказывать действующим и будущим резидентам "Стабны" всю необходимую поддержку. Главное, чтобы производства развивались, а сама ОЭЗ становилась одной из точек экономического роста области.
 
ЭкономикаСмоленская областьВасилий АнохинТехнологии
 
 
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