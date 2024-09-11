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В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн - РИА Новости, 12.09.2024
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22:36 11.09.2024 (обновлено: 00:32 12.09.2024)
https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html
В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн
В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн - РИА Новости, 12.09.2024
В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн
Американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян "королевой... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-11T22:36
2024-09-12T00:32
сша
россия
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
мария захарова
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян "королевой российских информационных войн". Ранее Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затем подчеркнула, что Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ. В статье американская газета утверждает, что Симоньян занимает центральное место в "деятельности Кремля по дезинформации". Также авторы анализируют ее недавнее выступление в эфире программы у Владимира Соловьева, в ходе которого она, среди прочего, сообщила, что в США и некоторых других странах RT после начала российской спецоперации на Украине стал работать подпольно и организовал ряд "партизанских" проектов. Кроме того, газета вспоминает жизненный и карьерный путь Симоньян. "Встречайте Маргариту Симоньян - королеву тайных информационных войн России", - гласит заголовок статьи Washington Post. Минфин США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской, а также ряда других сотрудников телеканала. Госдеп США ужесточил условия работы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Теперь от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971113690.html
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РИА Новости
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сша, россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
США, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Мария Захарова, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн

WP назвала Маргариту Симоньян королевой российских информационных войн

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян "королевой российских информационных войн".
Ранее Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затем подчеркнула, что Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ.
Симоньян о санкциях США против RT - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
В статье американская газета утверждает, что Симоньян занимает центральное место в "деятельности Кремля по дезинформации". Также авторы анализируют ее недавнее выступление в эфире программы у Владимира Соловьева, в ходе которого она, среди прочего, сообщила, что в США и некоторых других странах RT после начала российской спецоперации на Украине стал работать подпольно и организовал ряд "партизанских" проектов. Кроме того, газета вспоминает жизненный и карьерный путь Симоньян.
"Встречайте Маргариту Симоньян - королеву тайных информационных войн России", - гласит заголовок статьи Washington Post.
Минфин США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской, а также ряда других сотрудников телеканала.
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Госдеп США ужесточил условия работы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Теперь от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
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СШАРоссияУкраинаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Мария ЗахароваГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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