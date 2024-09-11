https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html

В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн

В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн - РИА Новости, 12.09.2024

В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн

Американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян "королевой... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-11T22:36

2024-09-11T22:36

2024-09-12T00:32

сша

россия

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

мария захарова

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян "королевой российских информационных войн". Ранее Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затем подчеркнула, что Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ. В статье американская газета утверждает, что Симоньян занимает центральное место в "деятельности Кремля по дезинформации". Также авторы анализируют ее недавнее выступление в эфире программы у Владимира Соловьева, в ходе которого она, среди прочего, сообщила, что в США и некоторых других странах RT после начала российской спецоперации на Украине стал работать подпольно и организовал ряд "партизанских" проектов. Кроме того, газета вспоминает жизненный и карьерный путь Симоньян. "Встречайте Маргариту Симоньян - королеву тайных информационных войн России", - гласит заголовок статьи Washington Post. Минфин США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской, а также ряда других сотрудников телеканала. Госдеп США ужесточил условия работы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Теперь от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

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https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971113690.html

https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html

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