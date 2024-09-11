В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн
WP назвала Маргариту Симоньян королевой российских информационных войн
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян "королевой российских информационных войн".
Ранее Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затем подчеркнула, что Россия даст ответ на все враждебные действия США, которые ввели санкции против российских СМИ.
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
В статье американская газета утверждает, что Симоньян занимает центральное место в "деятельности Кремля по дезинформации". Также авторы анализируют ее недавнее выступление в эфире программы у Владимира Соловьева, в ходе которого она, среди прочего, сообщила, что в США и некоторых других странах RT после начала российской спецоперации на Украине стал работать подпольно и организовал ряд "партизанских" проектов. Кроме того, газета вспоминает жизненный и карьерный путь Симоньян.
"Встречайте Маргариту Симоньян - королеву тайных информационных войн России", - гласит заголовок статьи Washington Post.
Минфин США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской, а также ряда других сотрудников телеканала.
Симоньян получила из США письмо со словами поддержки
6 сентября, 16:54
Госдеп США ужесточил условия работы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Теперь от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).