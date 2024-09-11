https://ria.ru/20240911/sklady-1971991519.html

Склады боеприпасов ВСУ поражены под Кременчугом, сообщило подполье

Склады боеприпасов ВСУ поражены под Кременчугом, сообщило подполье - РИА Новости, 11.09.2024

Склады боеприпасов ВСУ поражены под Кременчугом, сообщило подполье

Удар нанесен в Кременчуге в районе складов, используемых для хранения боекомплекта для ВСУ, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:27

2024-09-11T09:27

2024-09-11T09:27

специальная военная операция на украине

кременчуг

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Удар нанесен в Кременчуге в районе складов, используемых для хранения боекомплекта для ВСУ, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В 0.43 (мск - ред.) в городе Кременчуг раздался взрыв в направлении железнодорожной станции Кагамлыкская... Удар был нанесен в стороне промышленных холодильных складов. По сведениям Сопротивления, склады использовались для хранения боекомплекта. После взрыва была небольшая повторная детонация", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20240910/podpole-1971931127.html

кременчуг

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременчуг, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность