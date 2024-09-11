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Склады боеприпасов ВСУ поражены под Кременчугом, сообщило подполье
Склады боеприпасов ВСУ поражены под Кременчугом, сообщило подполье - РИА Новости, 11.09.2024
Склады боеприпасов ВСУ поражены под Кременчугом, сообщило подполье
Удар нанесен в Кременчуге в районе складов, используемых для хранения боекомплекта для ВСУ, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:27
2024-09-11T09:27
2024-09-11T09:27
специальная военная операция на украине
кременчуг
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Удар нанесен в Кременчуге в районе складов, используемых для хранения боекомплекта для ВСУ, произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В 0.43 (мск - ред.) в городе Кременчуг раздался взрыв в направлении железнодорожной станции Кагамлыкская... Удар был нанесен в стороне промышленных холодильных складов. По сведениям Сопротивления, склады использовались для хранения боекомплекта. После взрыва была небольшая повторная детонация", - заявил Лебедев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременчуг, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Склады боеприпасов ВСУ поражены под Кременчугом, сообщило подполье
Подполье: склады боеприпасов ВСУ поражены под Кременчугом, произошла детонация