https://ria.ru/20240911/sibiga-1972163281.html

МИД Украины отчитался, как его новый глава просит разрешить удары по России

МИД Украины отчитался, как его новый глава просит разрешить удары по России - РИА Новости, 11.09.2024

МИД Украины отчитался, как его новый глава просит разрешить удары по России

МИД Украины отчитался, что его новый глава Андрей Сибига за шесть дней провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел более чем 20 стран, он просил, в РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:01

2024-09-11T19:01

2024-09-11T19:18

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нато

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МИД Украины отчитался, что его новый глава Андрей Сибига за шесть дней провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел более чем 20 стран, он просил, в том числе, разрешения наносить удары вглубь России. Ранее президент США Джо Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории РФ. "Всего за шесть рабочих дней глава МИД Украины Андрей Сибига совершил 20 телефонных переговоров с 21 главой внешнеполитических ведомств разных стран и уголков мира - Европы, Северной Америки, Азии и Океании", - говорится в Telegram-канале МИД Украины. По данным пресс-службы, приоритетными темами разговоров стали возможность Украины без ограничений использовать имеющееся оружие против России, усиление обороноспособности, идея о вступлении Украины в ЕС и НАТО. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240911/peskov-1972053959.html

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968750623.html

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россия, украина, сша, андрей сибига, джо байден, йенс столтенберг, нато, евросоюз, министерство обороны сша