https://ria.ru/20240911/shoygu-1971986926.html
Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС
Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024
Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС
Потенциал сотрудничества по безопасности в рамках БРИКС далеко не исчерпан, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:03
2024-09-11T09:03
2024-09-11T10:09
брикс
сергей шойгу
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Потенциал сотрудничества по безопасности в рамках БРИКС далеко не исчерпан, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу."Потенциал сотрудничества стран БРИКС по безопасности далеко не исчерпан", - сказал Шойгу на пленарном заседании встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности."Наше объединение за годы своего существования зарекомендовало себя как инновационный и востребованный формат межгосударственного взаимодействия, основанного на равноправном диалоге, уважении к собственному пути развития и учете интересов друг друга для коллективного поиска решений глобальных проблем", - отметил секретарь СБ РФ. По словам Шойгу, ряд государств Запада навязывает мировому сообществу "так называемый порядок, основанный на правилах, причем сам процесс возникновения подобных правил противоречит сути международного права и разъединяет его основы".
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762860.html
https://ria.ru/20240910/briks-1971719329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, сергей шойгу, безопасность
БРИКС, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС
Шойгу: потенциал сотрудничества стран БРИКС далеко не исчерпан
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Потенциал сотрудничества по безопасности в рамках БРИКС далеко не исчерпан, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Потенциал сотрудничества стран БРИКС по безопасности далеко не исчерпан", - сказал Шойгу на пленарном заседании встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.
"Наше объединение за годы своего существования зарекомендовало себя как инновационный и востребованный формат межгосударственного взаимодействия, основанного на равноправном диалоге, уважении к собственному пути развития и учете интересов друг друга для коллективного поиска решений глобальных проблем", - отметил секретарь СБ РФ. По словам Шойгу, ряд государств Запада навязывает мировому сообществу "так называемый порядок, основанный на правилах, причем сам процесс возникновения подобных правил противоречит сути международного права и разъединяет его основы".