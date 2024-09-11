https://ria.ru/20240911/shoygu-1971986926.html

Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС

Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024

Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС

Потенциал сотрудничества по безопасности в рамках БРИКС далеко не исчерпан, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:03

2024-09-11T09:03

2024-09-11T10:09

брикс

сергей шойгу

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Потенциал сотрудничества по безопасности в рамках БРИКС далеко не исчерпан, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу."Потенциал сотрудничества стран БРИКС по безопасности далеко не исчерпан", - сказал Шойгу на пленарном заседании встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности."Наше объединение за годы своего существования зарекомендовало себя как инновационный и востребованный формат межгосударственного взаимодействия, основанного на равноправном диалоге, уважении к собственному пути развития и учете интересов друг друга для коллективного поиска решений глобальных проблем", - отметил секретарь СБ РФ. По словам Шойгу, ряд государств Запада навязывает мировому сообществу "так называемый порядок, основанный на правилах, причем сам процесс возникновения подобных правил противоречит сути международного права и разъединяет его основы".

https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762860.html

https://ria.ru/20240910/briks-1971719329.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, сергей шойгу, безопасность