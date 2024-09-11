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Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024
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09:03 11.09.2024 (обновлено: 10:09 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/shoygu-1971986926.html
Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС
Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости, 11.09.2024
Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС
Потенциал сотрудничества по безопасности в рамках БРИКС далеко не исчерпан, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:03
2024-09-11T10:09
брикс
сергей шойгу
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Потенциал сотрудничества по безопасности в рамках БРИКС далеко не исчерпан, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу."Потенциал сотрудничества стран БРИКС по безопасности далеко не исчерпан", - сказал Шойгу на пленарном заседании встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности."Наше объединение за годы своего существования зарекомендовало себя как инновационный и востребованный формат межгосударственного взаимодействия, основанного на равноправном диалоге, уважении к собственному пути развития и учете интересов друг друга для коллективного поиска решений глобальных проблем", - отметил секретарь СБ РФ. По словам Шойгу, ряд государств Запада навязывает мировому сообществу "так называемый порядок, основанный на правилах, причем сам процесс возникновения подобных правил противоречит сути международного права и разъединяет его основы".
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762860.html
https://ria.ru/20240910/briks-1971719329.html
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брикс, сергей шойгу, безопасность
БРИКС, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу оценил потенциал сотрудничества стран БРИКС

Шойгу: потенциал сотрудничества стран БРИКС далеко не исчерпан

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Потенциал сотрудничества по безопасности в рамках БРИКС далеко не исчерпан, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Потенциал сотрудничества стран БРИКС по безопасности далеко не исчерпан", - сказал Шойгу на пленарном заседании встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
У БРИКС большое будущее, заявил Шойгу
10 сентября, 10:15
"Наше объединение за годы своего существования зарекомендовало себя как инновационный и востребованный формат межгосударственного взаимодействия, основанного на равноправном диалоге, уважении к собственному пути развития и учете интересов друг друга для коллективного поиска решений глобальных проблем", - отметил секретарь СБ РФ. По словам Шойгу, ряд государств Запада навязывает мировому сообществу "так называемый порядок, основанный на правилах, причем сам процесс возникновения подобных правил противоречит сути международного права и разъединяет его основы".
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Представители стран БРИКС обсудят в Петербурге вопросы безопасности
10 сентября, 00:04
 
БРИКССергей ШойгуБезопасность
 
 
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