https://ria.ru/20240911/selkhozproduktsiya-1972127038.html
Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин
Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 11.09.2024
Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин
Ограничения на ввоз зарубежной продукции сельского хозяйства помогли развитию отрасли, отчасти это происходит сейчас и в промышленности, заявил президент России РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:46
2024-09-11T16:46
2024-09-11T16:58
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ограничения на ввоз зарубежной продукции сельского хозяйства помогли развитию отрасли, отчасти это происходит сейчас и в промышленности, заявил президент России Владимир Путин."Россия в ответ на недружественные действия ряда стран вела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства. На первом этапе, как мы с вами знаем и помним, наблюдался, к сожалению, определенный рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке, но затем это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России ... Отчасти то же самое происходит в промышленности", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
https://ria.ru/20240911/putin-1972124650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин
Путин: ограничения на ввоз иностранной сельхозпродукции помогли развитию отрасли