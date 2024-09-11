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Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 11.09.2024
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16:46 11.09.2024 (обновлено: 16:58 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/selkhozproduktsiya-1972127038.html
Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин
Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 11.09.2024
Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин
Ограничения на ввоз зарубежной продукции сельского хозяйства помогли развитию отрасли, отчасти это происходит сейчас и в промышленности, заявил президент России РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:46
2024-09-11T16:58
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ограничения на ввоз зарубежной продукции сельского хозяйства помогли развитию отрасли, отчасти это происходит сейчас и в промышленности, заявил президент России Владимир Путин."Россия в ответ на недружественные действия ряда стран вела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства. На первом этапе, как мы с вами знаем и помним, наблюдался, к сожалению, определенный рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке, но затем это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России ... Отчасти то же самое происходит в промышленности", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин

Путин: ограничения на ввоз иностранной сельхозпродукции помогли развитию отрасли

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ограничения на ввоз зарубежной продукции сельского хозяйства помогли развитию отрасли, отчасти это происходит сейчас и в промышленности, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия в ответ на недружественные действия ряда стран вела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства. На первом этапе, как мы с вами знаем и помним, наблюдался, к сожалению, определенный рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке, но затем это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России ... Отчасти то же самое происходит в промышленности", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе
Вчера, 16:38
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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