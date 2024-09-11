https://ria.ru/20240911/selkhozproduktsiya-1972127038.html

Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин

Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 11.09.2024

Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин

Ограничения на ввоз зарубежной продукции сельского хозяйства помогли развитию отрасли, отчасти это происходит сейчас и в промышленности, заявил президент России РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:46

2024-09-11T16:46

2024-09-11T16:58

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ограничения на ввоз зарубежной продукции сельского хозяйства помогли развитию отрасли, отчасти это происходит сейчас и в промышленности, заявил президент России Владимир Путин."Россия в ответ на недружественные действия ряда стран вела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства. На первом этапе, как мы с вами знаем и помним, наблюдался, к сожалению, определенный рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке, но затем это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России ... Отчасти то же самое происходит в промышленности", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

https://ria.ru/20240911/putin-1972124650.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин