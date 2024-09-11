Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России
Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России о снятии санкций
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск российского Национального расчетного депозитария (НРД) о снятии санкций, говорится в заявлении суда.
"Суд отклонил иск", - заявил судья на процессе.
Запись оглашения вердикта была опубликована пресс-службой суда. Судья также сообщил, что Национальный расчетный депозитарий должен будет оплатить судебные издержки ответчика – Совета ЕС.
НРД может оспорить это решение в Суде ЕС высшей инстанции.
Евросоюз в начале июня 2022 года внес в санкционные списки НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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