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Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России - РИА Новости, 11.09.2024
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13:22 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/sanktsii-1972077432.html
Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России
Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России - РИА Новости, 11.09.2024
Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России
Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск российского Национального расчетного депозитария (НРД) о снятии санкций, говорится в заявлении суда. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:22
2024-09-11T13:22
швейцария
евросоюз
национальный расчетный депозитарий (нрд)
euroclear
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск российского Национального расчетного депозитария (НРД) о снятии санкций, говорится в заявлении суда. "Суд отклонил иск", - заявил судья на процессе. Запись оглашения вердикта была опубликована пресс-службой суда. Судья также сообщил, что Национальный расчетный депозитарий должен будет оплатить судебные издержки ответчика – Совета ЕС. НРД может оспорить это решение в Суде ЕС высшей инстанции. Евросоюз в начале июня 2022 года внес в санкционные списки НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
https://ria.ru/20240911/sanktsii-1972041214.html
https://ria.ru/20240523/isk-1947902127.html
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швейцария, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear, санкции в отношении россии
Швейцария, Евросоюз, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Euroclear, Санкции в отношении России
Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России

Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России о снятии санкций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск российского Национального расчетного депозитария (НРД) о снятии санкций, говорится в заявлении суда.
"Суд отклонил иск", - заявил судья на процессе.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Вчера, 12:02
Запись оглашения вердикта была опубликована пресс-службой суда. Судья также сообщил, что Национальный расчетный депозитарий должен будет оплатить судебные издержки ответчика – Совета ЕС.
НРД может оспорить это решение в Суде ЕС высшей инстанции.
Евросоюз в начале июня 2022 года внес в санкционные списки НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Сбербанк подал еще один иск к Euroclear Bank
23 мая, 14:51
 
ШвейцарияЕвросоюзНациональный расчетный депозитарий (НРД)EuroclearСанкции в отношении России
 
 
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