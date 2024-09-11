https://ria.ru/20240911/sanktsii-1972077432.html

Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России

Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России - РИА Новости, 11.09.2024

Суд ЕС отклонил иск Национального расчетного депозитария России

Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск российского Национального расчетного депозитария (НРД) о снятии санкций, говорится в заявлении суда. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:22

2024-09-11T13:22

2024-09-11T13:22

швейцария

евросоюз

национальный расчетный депозитарий (нрд)

euroclear

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск российского Национального расчетного депозитария (НРД) о снятии санкций, говорится в заявлении суда. "Суд отклонил иск", - заявил судья на процессе. Запись оглашения вердикта была опубликована пресс-службой суда. Судья также сообщил, что Национальный расчетный депозитарий должен будет оплатить судебные издержки ответчика – Совета ЕС. НРД может оспорить это решение в Суде ЕС высшей инстанции. Евросоюз в начале июня 2022 года внес в санкционные списки НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://ria.ru/20240911/sanktsii-1972041214.html

https://ria.ru/20240523/isk-1947902127.html

швейцария

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

швейцария, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear, санкции в отношении россии