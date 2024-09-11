https://ria.ru/20240911/sadakliev-1971982379.html

Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева

Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева - РИА Новости, 11.09.2024

Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева

Уволившийся в августе министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев арестован судом на два месяца, он обвиняется по статье о превышении полномочий,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:26

2024-09-11T08:26

2024-09-11T08:26

происшествия

симферополь

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Уволившийся в августе министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев арестован судом на два месяца, он обвиняется по статье о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий", - рассказал собеседник агентства. Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций Крыма с февраля 2021 года. В начале августа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Садаклиев уволился по собственному желанию.

https://ria.ru/20240910/voenkom-1971932327.html

симферополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, симферополь, сергей аксенов (политик)