https://ria.ru/20240911/sadakliev-1971982379.html
Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева
Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева - РИА Новости, 11.09.2024
Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева
Уволившийся в августе министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев арестован судом на два месяца, он обвиняется по статье о превышении полномочий,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:26
2024-09-11T08:26
2024-09-11T08:26
происшествия
симферополь
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Уволившийся в августе министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев арестован судом на два месяца, он обвиняется по статье о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий", - рассказал собеседник агентства. Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций Крыма с февраля 2021 года. В начале августа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Садаклиев уволился по собственному желанию.
https://ria.ru/20240910/voenkom-1971932327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Симферополь, Сергей Аксенов (политик)
Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева
Экс-главу МЧС Крыма Садаклиев обвиняют в превышении полномочий, он арестован