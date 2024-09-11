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Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева - РИА Новости, 11.09.2024
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08:26 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/sadakliev-1971982379.html
Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева
Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева - РИА Новости, 11.09.2024
Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева
Уволившийся в августе министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев арестован судом на два месяца, он обвиняется по статье о превышении полномочий,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:26
2024-09-11T08:26
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Уволившийся в августе министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев арестован судом на два месяца, он обвиняется по статье о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий", - рассказал собеседник агентства. Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций Крыма с февраля 2021 года. В начале августа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Садаклиев уволился по собственному желанию.
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происшествия, симферополь, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Симферополь, Сергей Аксенов (политик)
Источник сообщил об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева

Экс-главу МЧС Крыма Садаклиев обвиняют в превышении полномочий, он арестован

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КрымСергей Садаклиев
Сергей Садаклиев - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Крым
Сергей Садаклиев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Уволившийся в августе министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев арестован судом на два месяца, он обвиняется по статье о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий", - рассказал собеседник агентства.
Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций Крыма с февраля 2021 года. В начале августа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Садаклиев уволился по собственному желанию.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Арестованный за взятку военком Преображенского района Москвы уволился
10 сентября, 19:47
 
ПроисшествияСимферопольСергей Аксенов (политик)
 
 
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