https://ria.ru/20240911/ryazan-1972167654.html

В Рязани возбудили дело после гибели двух мужчин от отравления газом

В Рязани возбудили дело после гибели двух мужчин от отравления газом - РИА Новости, 11.09.2024

В Рязани возбудили дело после гибели двух мужчин от отравления газом

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Рязани после гибели двух мужчин от отравления угарным газом, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:35

2024-09-11T19:35

2024-09-11T19:35

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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Рязани после гибели двух мужчин от отравления угарным газом, сообщило СУСК по региону. Ранее в среду ведомство заявляло, что в квартире дома №4 по улице Поселковой Рязани обнаружены тела двух мужчин 1965 и 1988 годов рождения, а в больницу доставлены пять жильцов этого многоквартирного дома, в том числе четверо детей, с признаками отравления угарным газом. "Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани… по поручению председателя СК России по факту смерти двоих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. Отмечается, что следователями обнаружено и изъято газовое оборудование, которое было установлено жильцами дома самостоятельно.

https://ria.ru/20240819/krasnoyarsk-1967058122.html

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происшествия, жилье, рязань, россия, следственный комитет россии (ск рф)