https://ria.ru/20240911/rpts-1972190799.html

В РПЦ рассказали о работе церковных центров помощи алкозависимым

В РПЦ рассказали о работе церковных центров помощи алкозависимым - РИА Новости, 11.09.2024

В РПЦ рассказали о работе церковных центров помощи алкозависимым

Руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Русской православной... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:49

2024-09-11T23:49

2024-09-11T23:49

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иордан

иисус христос

русская православная церковь

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви (РПЦ) Валерий Доронкин рассказал РИА Новости, что с момента его создания число церковных центров помощи алкозависимым выросло с 20 до более 600. "Координационный центр по утверждению трезвости при синодальном отделе по благотворительности был создан в 2010 году, была написана концепция Русской православной церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Благодаря утверждению дня трезвости 11 сентября и принятию этой концепции количество церковных реабилитационных центров обществ, трезвости, других проектов помощи и инициатив увеличилось с 20 мест, где энтузиасты помогали людям с зависимостями, до более 600 на сегодняшний день", – рассказал агентству Доронкин. Сегодня в координационном центре ведется создание методических материалов для церковных организаций и обучение церковных специалистов и волонтёров по помощи людям с алкогольной зависимостью, пояснил он. "Мы учим специалистов и волонтеров, и священнослужителей в том числе, как общаться, как разговаривать с родственниками, как проводить занятия специальные для того, чтобы помочь людям выйти в трезвый образ жизни", – рассказал Доронкин. В день трезвости в храмах Русской церкви служатся особые молитвы, на литургии возносятся особые прошения за страждущих. Также в этот день по всей России служатся молебны о страждущих от винопития и наркомании после литургии. "Благодаря этому дню трезвости все общественные силы, в том числе там органы здравоохранения в регионах, получили возможность громко говорить о своей работе. Без этого дня трезвости, без нашей подачи, энтузиастам было очень трудно консолидироваться, выходить в средства массовой информации, приходить на телевидение, рассказывать о разных видах помощи. Это помогло и наркологам чаще как через СМИ обращаться к людям. В Саратовской области, в Белгородской, в Кемеровской, в Иркутской, Омской, в эти дни запрещается торговля алкоголем – это именно приурочено к православному дню трезвости 11 сентября", – рассказал Доронкин РИА Новости. В 2009 году был создан церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы. Традицию празднования Всероссийского дня трезвости РПЦ возобновила в 2014 году. В исторический период до революции в России, 11 сентября, в день Усекновения главы пророка Иоанна Предтечи, закрывались винные лавки, прекращалась продажа алкогольных напитков. Убийство Иоанна Предтечи – последнего в христианстве пророка, который возвестил о пришествии на землю Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан – вспоминают в Русской церкви 11 сентября (29 августа по старому стилю). Иоанн, который еще при жизни почитался пророком, обличал незаконную связь царя Палестина Ирода, который бросил свою жену и стал жить с Иродиадой, бывшей женой своего брата. В отместку за обличения Ирод посадил Иоанна в темницу, а однажды в нетрезвом состоянии по капризу Иродиады на пьяном пиру приказал обезглавить пророка. По церковной традиции в этот день полагается строго поститься.

https://ria.ru/20240911/alkogolizm-1972073878.html

https://ria.ru/20240910/medvedev-1971866397.html

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россия, иордан, иисус христос, русская православная церковь