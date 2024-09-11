https://ria.ru/20240911/rostekh-1971977322.html

"Ростех" начал поставки станций связи для Арктики "Гроза"

"Ростех" начал поставки станций связи для Арктики "Гроза" - РИА Новости, 11.09.2024

"Ростех" начал поставки станций связи для Арктики "Гроза"

"Ростех" начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики и горной местности "Гроза" с увеличенной вдвое скоростью передачи данных,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:13

2024-09-11T07:13

2024-09-11T07:13

арктика

север

ростех

российская электроника

безопасность

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Ростех" начал поставки модернизированных станций тропосферной связи для Арктики и горной местности "Гроза" с увеличенной вдвое скоростью передачи данных, сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале. "Наш холдинг "Росэлектроника" поставил первые станции тропосферной связи "Гроза" с обновленным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Оборудование позволяет обеспечить широкополосную связь в радиусе 210 километров там, где затруднительно организовать ее традиционным способом, – в труднодоступных районах крайнего Севера, в горах, на отдаленных промышленных объектах", - говорится в сообщении. Цифровой модем, входящий в состав станции, способен за счет нейросетей обучаться в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов. "В новой версии модема модернизированы встроенные алгоритмы обработки информации. Это позволило почти вдвое увеличить скорость передачи данных по сравнению с предыдущей модификацией оборудования", - рассказали в "Ростехе". "Гроза" способна поддерживать скорость передачи данных до 45,5 мегабит в секунду. В ней используется технология, основанная на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Для организации линии тропосферной связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 сантиметров может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге. "Тропосферная связь широко используется в армии. Оборудование обеспечивает серьезную "дальнобойность" покрытия. Линию связи довольно просто организовать при помощи двух станций. На фронте - это отличная альтернатива и "подстраховка" кабелю и спутнику, как в плане надежности, так и в плане экономики", - отметили в госкорпорации. В гражданском секторе тропосферная связь также имеет большие перспективы. "Гроза" способна функционировать при температуре от минус 50 до плюс 65 градусов, влажности до 98% и порывах ветра до 20 метров в секунду, за счет чего ее можно использовать в горных и арктических районах. Кроме того, аппаратура отличается низким энергопотреблением.

https://ria.ru/20240829/tanki-1969122809.html

https://ria.ru/20240823/rostekh-1967943188.html

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арктика, север, ростех, российская электроника, безопасность