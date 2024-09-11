https://ria.ru/20240911/rossiya-1972135118.html

В Россию переселились 353 соотечественника по новой программе репатриации

В Россию переселились 353 соотечественника по новой программе репатриации - РИА Новости, 11.09.2024

В Россию переселились 353 соотечественника по новой программе репатриации

По новой программе репатриации в Россию переселились 353 соотечественника с семьями, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:13

2024-09-11T17:13

2024-09-11T17:13

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ирина волк

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По новой программе репатриации в Россию переселились 353 соотечественника с семьями, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, за семь месяцев текущего года от репатриантов принято почти 1,4 тысячи заявлений об участии в государственной программе. По 1 тысячи заявлений приняты положительные решения. Около 2,4 тысячи человек предоставлен статус участника Государственной программы. "В Россию переселились 353 соотечественника с семьями", - написала Волк в своем Telegram-канале. С 1 января 2024 года указом президента РФ от 22.11.2023 года №872 введено понятие "репатриант" - соотечественник, изъявивший желание принять участие в государственной программе, из числа: граждан РФ, постоянно проживавших за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 года, лиц, которым в установленном порядке был оформлен выход из гражданства Российской Федерации на основании их добровольного волеизъявления, лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР, лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

https://ria.ru/20240702/gosduma-1956771544.html

https://ria.ru/20240329/spch-1936686804.html

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общество, россия, рсфср, ссср, ирина волк