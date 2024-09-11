https://ria.ru/20240911/rossiya-1972059945.html
Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков
Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024
Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков
Россия будет продолжать сотрудничество с другими странами в обоюдных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:53
2024-09-11T12:53
2024-09-11T12:54
россия
сша
украина
дмитрий песков
энтони блинкен
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать сотрудничество с другими странами в обоюдных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас развиваются свои отношения с целым рядом государств. Мы сотрудничаем в самых разных областях, будем продолжать сотрудничество в интересах наших стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее президент США Джо Байден заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Блинкен в свою очередь сообщил, что Россия в ближайшие дни собирается применять поставленные ей иранские ракеты.
https://ria.ru/20240911/kreml-1972059556.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дмитрий песков, энтони блинкен, джо байден
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, Джо Байден
Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков
Песков: Россия продолжит сотрудничество с другими странами в обоюдных интересах