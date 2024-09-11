https://ria.ru/20240911/rossiya-1972059945.html

Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков

Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024

Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков

Россия будет продолжать сотрудничество с другими странами в обоюдных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:53

2024-09-11T12:53

2024-09-11T12:54

россия

сша

украина

дмитрий песков

энтони блинкен

джо байден

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать сотрудничество с другими странами в обоюдных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас развиваются свои отношения с целым рядом государств. Мы сотрудничаем в самых разных областях, будем продолжать сотрудничество в интересах наших стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее президент США Джо Байден заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Блинкен в свою очередь сообщил, что Россия в ближайшие дни собирается применять поставленные ей иранские ракеты.

https://ria.ru/20240911/kreml-1972059556.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, дмитрий песков, энтони блинкен, джо байден