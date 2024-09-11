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Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024
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12:53 11.09.2024 (обновлено: 12:54 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/rossiya-1972059945.html
Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков
Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2024
Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков
Россия будет продолжать сотрудничество с другими странами в обоюдных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:53
2024-09-11T12:54
россия
сша
украина
дмитрий песков
энтони блинкен
джо байден
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать сотрудничество с другими странами в обоюдных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас развиваются свои отношения с целым рядом государств. Мы сотрудничаем в самых разных областях, будем продолжать сотрудничество в интересах наших стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее президент США Джо Байден заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Блинкен в свою очередь сообщил, что Россия в ближайшие дни собирается применять поставленные ей иранские ракеты.
https://ria.ru/20240911/kreml-1972059556.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, энтони блинкен, джо байден
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, Джо Байден
Россия продолжит сотрудничество с другими странами, заявил Песков

Песков: Россия продолжит сотрудничество с другими странами в обоюдных интересах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать сотрудничество с другими странами в обоюдных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас развиваются свои отношения с целым рядом государств. Мы сотрудничаем в самых разных областях, будем продолжать сотрудничество в интересах наших стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Ранее президент США Джо Байден заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Блинкен в свою очередь сообщил, что Россия в ближайшие дни собирается применять поставленные ей иранские ракеты.
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