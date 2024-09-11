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Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг" - РИА Новости, 11.09.2024
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16:19 11.09.2024 (обновлено: 16:28 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/rosbank-1972120756.html
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг" - РИА Новости, 11.09.2024
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"
Интеграция Росбанка может быть завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку, советы директоров двух банков рассмотрят этот вопрос 13 сентября,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:19
2024-09-11T16:28
экономика
россия
росбанк
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Интеграция Росбанка может быть завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку, советы директоров двух банков рассмотрят этот вопрос 13 сентября, сообщил "ТКС Холдинг". "Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку... Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. Как пояснили в "ТКС Холдинге", решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции. Это позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения."Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала – это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения Росбанка войдет в топ-5 игроков финансового рынка в России по ключевым показателям, включая размер розничного кредитного портфеля и объем средств населения", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "ТКС Холдинга" Алексея Малиновского.Он также отметил, что объединенная структура займет пятое место по объему средств населения (2,7 триллиона рублей) и четвертое место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 триллионов рублей). Общий капитал превысит 500 миллиардов рублей.Продуктовые бренды-лидеры в своих сегментах, в частности, L'Hermitage Private Banking и Росбанк – для работы с крупными и средними корпоративными клиентами, продолжат развитие в рамках объединенной структуры, подчеркнули в "ТКС Холдинг".Окончательное решение будет принято акционерами банков – "ТКС Холдингом" и владельцами остающихся в свободном обращении акций Росбанка, подчеркивается в сообщении. "Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу. Завершение интеграции запланировано в I квартале 2025 года", - добавил "ТКС Холдинг".МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), объявила о приобретении Росбанка в марте. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций.
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экономика, россия, росбанк, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф), коммерческая недвижимость
Экономика, Россия, Росбанк, Тинькофф. Кредитные Системы, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Коммерческая недвижимость
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщил "ТКС Холдинг"

"ТКС Холдинг": вопрос присоединения Росбанка к Т-Банку рассмотрят 13 сентября

© Knight Frank RussiaГоловной офис Росбанка в Москве
Головной офис Росбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Knight Frank Russia
Головной офис Росбанка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Интеграция Росбанка может быть завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку, советы директоров двух банков рассмотрят этот вопрос 13 сентября, сообщил "ТКС Холдинг".
"Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку... Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в "ТКС Холдинге", решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции. Это позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения.
"Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала – это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения Росбанка войдет в топ-5 игроков финансового рынка в России по ключевым показателям, включая размер розничного кредитного портфеля и объем средств населения", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "ТКС Холдинга" Алексея Малиновского.
Он также отметил, что объединенная структура займет пятое место по объему средств населения (2,7 триллиона рублей) и четвертое место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 триллионов рублей). Общий капитал превысит 500 миллиардов рублей.
Продуктовые бренды-лидеры в своих сегментах, в частности, L'Hermitage Private Banking и Росбанк – для работы с крупными и средними корпоративными клиентами, продолжат развитие в рамках объединенной структуры, подчеркнули в "ТКС Холдинг".
Окончательное решение будет принято акционерами банков – "ТКС Холдингом" и владельцами остающихся в свободном обращении акций Росбанка, подчеркивается в сообщении. "Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу. Завершение интеграции запланировано в I квартале 2025 года", - добавил "ТКС Холдинг".
МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка (бывший "Тинькофф"), объявила о приобретении Росбанка в марте. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций.
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ЭкономикаРоссияРосбанкТинькофф. Кредитные СистемыЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Коммерческая недвижимость
 
 
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