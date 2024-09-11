https://ria.ru/20240911/roddom-1971958108.html

На Кубани отремонтируют станичный роддом впервые за почти полвека

На Кубани отремонтируют станичный роддом впервые за почти полвека - РИА Новости, 11.09.2024

На Кубани отремонтируют станичный роддом впервые за почти полвека

Роддом центральной районной больницы в станице Динской впервые отремонтируют за 46 лет, работы планируют завершить до конца 2024 года, сообщила заместитель... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:32

2024-09-11T00:32

2024-09-11T00:32

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 11 сен – РИА Новости. Роддом центральной районной больницы в станице Динской впервые отремонтируют за 46 лет, работы планируют завершить до конца 2024 года, сообщила заместитель губернатора Анна Минькова, курирующая в регионе социальный блок. "Рабочий день провела в станице Динской, посетила роддом центральной районной больницы. Здесь активно идут ремонтные работы – уже заменили кровлю и инженерные сети, привели в порядок фасад, выполняется внутренняя отделка. Учреждение построили в 1978 году и ни разу капитально не ремонтировали. Население района активно растет, важно обеспечить качественную и доступную помощь для будущих мам и малышей. Завершить объект планируется до конца года", – написала Минькова в Telegram-канале. Кроме того, замглавы региона посетила стройплощадку многопрофильного центра медреабилитации. По ее словам, это будет большое краевое учреждение, в состав которого войдут поликлиника и стационар с отделением реанимации и интенсивной терапии. "Он станет важной частью системы здравоохранения региона. Сейчас здесь ведутся монолитные работы. На строительство и оснащение центра направляем более 11 миллиардов рублей", – добавила Минькова.

https://ria.ru/20240831/biznes-1969707773.html

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общество