https://ria.ru/20240911/raketa--1972176419.html

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 11.09.2024

Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью вечером в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T20:51

2024-09-11T20:51

2024-09-11T20:55

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью вечером в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня вечером в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины