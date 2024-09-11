https://ria.ru/20240911/raketa--1972176419.html
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 11.09.2024
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью вечером в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:51
2024-09-11T20:51
2024-09-11T20:55
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью вечером в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня вечером в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Смирнов: силы ПВО уничтожили в небе над Курской областью украинскую ракеты