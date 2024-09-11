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Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 11.09.2024 (обновлено: 20:55 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/raketa--1972176419.html
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету - РИА Новости, 11.09.2024
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью вечером в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:51
2024-09-11T20:55
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью вечером в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня вечером в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Смирнов: силы ПВО уничтожили в небе над Курской областью украинскую ракеты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью вечером в среду, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«
"Сегодня вечером в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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