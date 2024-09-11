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В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком - РИА Новости, 11.09.2024
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15:27 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/rabochiy-1972107629.html
В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком
В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком - РИА Новости, 11.09.2024
В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком
Тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком в Москве, извлечено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:27
2024-09-11T15:27
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком в Москве, извлечено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что двое рабочих провалились в люк с кипятком на территории детсада в Москве, один из них погиб. "МЧС России: погибший мужчина извлечен из тепловой камеры", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком

В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком в детсаду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком в Москве, извлечено, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что двое рабочих провалились в люк с кипятком на территории детсада в Москве, один из них погиб.
"МЧС России: погибший мужчина извлечен из тепловой камеры", - говорится в сообщении.
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