https://ria.ru/20240911/rabochiy-1972107629.html

В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком

В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком - РИА Новости, 11.09.2024

В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком

Тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком в Москве, извлечено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:27

2024-09-11T15:27

2024-09-11T15:27

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком в Москве, извлечено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что двое рабочих провалились в люк с кипятком на территории детсада в Москве, один из них погиб. "МЧС России: погибший мужчина извлечен из тепловой камеры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/kollektor-1971974212.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)