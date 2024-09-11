https://ria.ru/20240911/rabochiy-1972107629.html
В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком
В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком - РИА Новости, 11.09.2024
В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком
Тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком в Москве, извлечено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:27
2024-09-11T15:27
2024-09-11T15:27
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком в Москве, извлечено, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что двое рабочих провалились в люк с кипятком на территории детсада в Москве, один из них погиб. "МЧС России: погибший мужчина извлечен из тепловой камеры", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком
В Москве извлекли тело рабочего, провалившегося в люк с кипятком в детсаду