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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 11.09.2024
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16:35 11.09.2024 (обновлено: 16:42 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/pvo-1972124159.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 11.09.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:35
2024-09-11T16:42
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ."Около 15.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Около 15.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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