https://ria.ru/20240911/putin-1972134960.html

Путин попросил Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве

Путин попросил Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве - РИА Новости, 11.09.2024

Путин попросил Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве страны. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:05

2024-09-11T17:05

2024-09-11T17:17

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

экономика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве страны. "Дмитрий Николаевич, мы много раз обсуждали вопросы, связанные с импортозамещением в сельском хозяйстве. Как здесь обстоят дела?" - спросил Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС.

https://ria.ru/20240911/putin-1972134340.html

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россия, владимир путин, дмитрий патрушев, экономика