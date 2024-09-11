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Путин попросил Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве - РИА Новости, 11.09.2024
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17:05 11.09.2024 (обновлено: 17:17 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/putin-1972134960.html
Путин попросил Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве
Путин попросил Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве - РИА Новости, 11.09.2024
Путин попросил Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве страны. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:05
2024-09-11T17:17
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
экономика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве страны. "Дмитрий Николаевич, мы много раз обсуждали вопросы, связанные с импортозамещением в сельском хозяйстве. Как здесь обстоят дела?" - спросил Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС.
https://ria.ru/20240911/putin-1972134340.html
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россия, владимир путин, дмитрий патрушев, экономика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Экономика
Путин попросил Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве

Путин на совещании попросил доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева доложить об импортозамещении в сельском хозяйстве страны.
"Дмитрий Николаевич, мы много раз обсуждали вопросы, связанные с импортозамещением в сельском хозяйстве. Как здесь обстоят дела?" - спросил Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Путин попросил главу Минсельхоза доложить о первых результатах сбора урожая
Вчера, 17:03
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПатрушевЭкономика
 
 
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