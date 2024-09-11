https://ria.ru/20240911/putin-1972121668.html
Путин поручил Трутневу поддержать проекты по развитию ДФО
Путин поручил Трутневу поддержать проекты по развитию ДФО - РИА Новости, 11.09.2024
Путин поручил Трутневу поддержать проекты по развитию ДФО
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил заместителю председателя правительства Юрию Трутневу внимательно отслеживать... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:27
2024-09-11T16:27
2024-09-11T16:34
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юрий трутнев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил заместителю председателя правительства Юрию Трутневу внимательно отслеживать реализацию и поддержать проекты по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО)."Прошу вас и дальше внимательно отслеживать, что происходит по этим направлениям, и поддержать те проекты, которые только что начаты, и те, которые планируются. Россия, как известно, северная страна, и в части территорий, удаленных территорий Крайнего Севера, мы осуществляем ежегодно комплекс мероприятий, которые называются "Северный завоз". Завозим туда топливо, основные продукты питания, другие необходимые товары для того, чтобы люди могли комфортно пройти зимний период", - сказал Путин Трутневу.
https://ria.ru/20240911/vef-1972121768.html
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владимир путин, россия, правительство рф, юрий трутнев, дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владимир Путин, Россия, Правительство РФ, Юрий Трутнев, Дальний Восток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин поручил Трутневу поддержать проекты по развитию ДФО
Путин поручил Трутневу отслеживать реализацию проектов по развитию ДФО
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил заместителю председателя правительства Юрию Трутневу внимательно отслеживать реализацию и поддержать проекты по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).
"Прошу вас и дальше внимательно отслеживать, что происходит по этим направлениям, и поддержать те проекты, которые только что начаты, и те, которые планируются. Россия, как известно, северная страна, и в части территорий, удаленных территорий Крайнего Севера, мы осуществляем ежегодно комплекс мероприятий, которые называются "Северный завоз". Завозим туда топливо, основные продукты питания, другие необходимые товары для того, чтобы люди могли комфортно пройти зимний период", - сказал Путин Трутневу.