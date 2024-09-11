https://ria.ru/20240911/putin-1972121668.html

Путин поручил Трутневу поддержать проекты по развитию ДФО

Путин поручил Трутневу поддержать проекты по развитию ДФО - РИА Новости, 11.09.2024

Путин поручил Трутневу поддержать проекты по развитию ДФО

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил заместителю председателя правительства Юрию Трутневу внимательно отслеживать... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:27

2024-09-11T16:27

2024-09-11T16:34

владимир путин

россия

правительство рф

юрий трутнев

дальний восток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил заместителю председателя правительства Юрию Трутневу внимательно отслеживать реализацию и поддержать проекты по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО)."Прошу вас и дальше внимательно отслеживать, что происходит по этим направлениям, и поддержать те проекты, которые только что начаты, и те, которые планируются. Россия, как известно, северная страна, и в части территорий, удаленных территорий Крайнего Севера, мы осуществляем ежегодно комплекс мероприятий, которые называются "Северный завоз". Завозим туда топливо, основные продукты питания, другие необходимые товары для того, чтобы люди могли комфортно пройти зимний период", - сказал Путин Трутневу.

https://ria.ru/20240911/vef-1972121768.html

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владимир путин, россия, правительство рф, юрий трутнев, дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)