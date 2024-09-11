https://ria.ru/20240911/prokuratura--1972067074.html
Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике
Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике - РИА Новости, 11.09.2024
Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике
Военная прокуратура Балтийского флота потребовала вернуть Министерству обороны России виллу Порр в Приморске Калининградской области, сообщает РБК. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:58
2024-09-11T12:58
2024-09-11T12:58
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Военная прокуратура Балтийского флота потребовала вернуть Министерству обороны России виллу Порр в Приморске Калининградской области, сообщает РБК."Ведомство просит обязать Калининградскую область в лице Агентства по имуществу региона вернуть участок, а Минобороны — принять его обратно в собственность государства", — говорится в материале.Как указали в статье, речь идет о расположенном в парке рядом с Калининградским заливом комплексе Порр, построенном в 1905 году. Вилла использовалась как госпиталь Балтийского флота для больных туберкулезом.С 2011 года здание было заброшено. В 2023 году комплекс был выставлен на аукционы, после чего его приобрела структура GS Group, отметили в материале.
https://ria.ru/20240613/baltika-1952654105.html
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коммерческая недвижимость, калининградская область, россия, приморск, рбк (медиагруппа)
Коммерческая недвижимость, Калининградская область, Россия, Приморск, РБК (медиагруппа)
Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике
РБК: прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую виллу на Балтике