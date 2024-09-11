Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/prokuratura--1972067074.html
Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике
Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике - РИА Новости, 11.09.2024
Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике
Военная прокуратура Балтийского флота потребовала вернуть Министерству обороны России виллу Порр в Приморске Калининградской области, сообщает РБК. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:58
2024-09-11T12:58
коммерческая недвижимость
калининградская область
россия
приморск
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Военная прокуратура Балтийского флота потребовала вернуть Министерству обороны России виллу Порр в Приморске Калининградской области, сообщает РБК."Ведомство просит обязать Калининградскую область в лице Агентства по имуществу региона вернуть участок, а Минобороны — принять его обратно в собственность государства", — говорится в материале.Как указали в статье, речь идет о расположенном в парке рядом с Калининградским заливом комплексе Порр, построенном в 1905 году. Вилла использовалась как госпиталь Балтийского флота для больных туберкулезом.С 2011 года здание было заброшено. В 2023 году комплекс был выставлен на аукционы, после чего его приобрела структура GS Group, отметили в материале.
https://ria.ru/20240613/baltika-1952654105.html
калининградская область
россия
приморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, калининградская область, россия, приморск, рбк (медиагруппа)
Коммерческая недвижимость, Калининградская область, Россия, Приморск, РБК (медиагруппа)
Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике

РБК: прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую виллу на Балтике

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Военная прокуратура Балтийского флота потребовала вернуть Министерству обороны России виллу Порр в Приморске Калининградской области, сообщает РБК.
«
"Ведомство просит обязать Калининградскую область в лице Агентства по имуществу региона вернуть участок, а Минобороны — принять его обратно в собственность государства", — говорится в материале.
Как указали в статье, речь идет о расположенном в парке рядом с Калининградским заливом комплексе Порр, построенном в 1905 году. Вилла использовалась как госпиталь Балтийского флота для больных туберкулезом.
С 2011 года здание было заброшено. В 2023 году комплекс был выставлен на аукционы, после чего его приобрела структура GS Group, отметили в материале.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
МИД опроверг сообщения о смене границ на Балтике
13 июня, 17:44
 
Коммерческая недвижимостьКалининградская областьРоссияПриморскРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала