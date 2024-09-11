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В Германии назвали правительство Шольца угрозой для страны - РИА Новости, 11.09.2024
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16:43 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/pravitelstvo-1972125723.html
В Германии назвали правительство Шольца угрозой для страны
В Германии назвали правительство Шольца угрозой для страны - РИА Новости, 11.09.2024
В Германии назвали правительство Шольца угрозой для страны
Правительство канцлера Германии Олафа Шольца на фоне принятого им решения о размещении на территории ФРГ ракет США представляет угрозу для страны и её... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:43
2024-09-11T16:43
в мире
космос - риа наука
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сша
европа
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Правительство канцлера Германии Олафа Шольца на фоне принятого им решения о размещении на территории ФРГ ракет США представляет угрозу для страны и её безопасности, заявила в среду глава недавно образованной партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Господин Шольц, ваше правительство представляет опасность для демократии, процветания, безопасности и мира в Германии. Поверните назад - отмените решение о размещении ракет и приложите искренние усилия для дипломатического завершения войны на Украине", - заявила она на дебатах в бундестаге о проекте госбюджета на следующий год. Её выступление транслировалось на сайте немецкого парламента. Она напомнила, что аффилированный с партией Шольца (СДПГ) Фонд Фридриха Эберта в планах о размещении ракет США в Германии видит риск для дальнейшей ядерной эскалации. "Либо канцлер СДПГ не читает бумаги своего собственного фонда, либо он сознательно соглашается подвергнуть нашу страну риску, на который, по понятной причине, ни одна европейская страна не хочет идти", - добавила она. Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Данное решение вызвало критику как среди оппозиции в Германии, так и в правящих партиях - многих политиков возмутило, что оно не было согласовано ни с общественностью, ни с бундестагом.
https://ria.ru/20240724/sholts-1961758519.html
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в мире, космос - риа наука, германия, сша, европа, сара вагенкнехт, олаф шольц
В мире, Космос - РИА Наука, Германия, США, Европа, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц
В Германии назвали правительство Шольца угрозой для страны

Вагенкнехт: правительство Шольца представляет угрозу для Германии

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Правительство канцлера Германии Олафа Шольца на фоне принятого им решения о размещении на территории ФРГ ракет США представляет угрозу для страны и её безопасности, заявила в среду глава недавно образованной партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Господин Шольц, ваше правительство представляет опасность для демократии, процветания, безопасности и мира в Германии. Поверните назад - отмените решение о размещении ракет и приложите искренние усилия для дипломатического завершения войны на Украине", - заявила она на дебатах в бундестаге о проекте госбюджета на следующий год. Её выступление транслировалось на сайте немецкого парламента.
Она напомнила, что аффилированный с партией Шольца (СДПГ) Фонд Фридриха Эберта в планах о размещении ракет США в Германии видит риск для дальнейшей ядерной эскалации. "Либо канцлер СДПГ не читает бумаги своего собственного фонда, либо он сознательно соглашается подвергнуть нашу страну риску, на который, по понятной причине, ни одна европейская страна не хочет идти", - добавила она.
Ранее администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Данное решение вызвало критику как среди оппозиции в Германии, так и в правящих партиях - многих политиков возмутило, что оно не было согласовано ни с общественностью, ни с бундестагом.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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В миреКосмос - РИА НаукаГерманияСШАЕвропаСара ВагенкнехтОлаф Шольц
 
 
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