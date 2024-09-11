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В Удмуртии два человека пострадали при пожаре в бане - РИА Новости, 11.09.2024
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14:28 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/pozhar-1972093356.html
В Удмуртии два человека пострадали при пожаре в бане
В Удмуртии два человека пострадали при пожаре в бане - РИА Новости, 11.09.2024
В Удмуртии два человека пострадали при пожаре в бане
Двое молодых людей получили ожоги при пожаре в бане в удмуртском городе Можга, где случилось возгорание из-за перекаливания печи, сообщили в Telegram-канале МЧС РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:28
2024-09-11T14:28
происшествия
можга
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 11 сен - РИА Новости. Двое молодых людей получили ожоги при пожаре в бане в удмуртском городе Можга, где случилось возгорание из-за перекаливания печи, сообщили в Telegram-канале МЧС России. "В Удмуртии компания из 27 молодых людей отдыхала в сауне. Когда несколько парней пошли в парилку, из двери наружу вырвалось пламя. Два молодых человека получили ожоги", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошёл из-за перекала печи. Огонь на 50 квадратных метрах потушили 9 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
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можга
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, можга, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Можга, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии два человека пострадали при пожаре в бане

В удмуртском городе Можга двое молодых людей получили ожоги при пожаре в бане

© Фото : МЧС РоссииНа месте пожара в сауне в Удмуртии
На месте пожара в сауне в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : МЧС России
На месте пожара в сауне в Удмуртии
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УФА, 11 сен - РИА Новости. Двое молодых людей получили ожоги при пожаре в бане в удмуртском городе Можга, где случилось возгорание из-за перекаливания печи, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
"В Удмуртии компания из 27 молодых людей отдыхала в сауне. Когда несколько парней пошли в парилку, из двери наружу вырвалось пламя. Два молодых человека получили ожоги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл из-за перекала печи.
Огонь на 50 квадратных метрах потушили 9 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
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ПроисшествияМожгаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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