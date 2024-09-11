https://ria.ru/20240911/pozhar-1972093356.html

В Удмуртии два человека пострадали при пожаре в бане

В Удмуртии два человека пострадали при пожаре в бане - РИА Новости, 11.09.2024

В Удмуртии два человека пострадали при пожаре в бане

Двое молодых людей получили ожоги при пожаре в бане в удмуртском городе Можга, где случилось возгорание из-за перекаливания печи, сообщили в Telegram-канале МЧС РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:28

2024-09-11T14:28

2024-09-11T14:28

происшествия

можга

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972092010_0:499:720:904_1920x0_80_0_0_de0815e98bcd7633d8fa78f200f929cb.jpg

УФА, 11 сен - РИА Новости. Двое молодых людей получили ожоги при пожаре в бане в удмуртском городе Можга, где случилось возгорание из-за перекаливания печи, сообщили в Telegram-канале МЧС России. "В Удмуртии компания из 27 молодых людей отдыхала в сауне. Когда несколько парней пошли в парилку, из двери наружу вырвалось пламя. Два молодых человека получили ожоги", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент произошёл из-за перекала печи. Огонь на 50 квадратных метрах потушили 9 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20240807/vladivostok-1964597666.html

можга

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, можга, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)