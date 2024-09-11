https://ria.ru/20240911/pozhar-1971980970.html
В аэропорту Ноябрьска сгорел вертолет
В аэропорту Ноябрьска сгорел вертолет - РИА Новости, 11.09.2024
В аэропорту Ноябрьска сгорел вертолет
Пожар произошел в ночь на среду в аэропорту Ноябрьска, огнем был охвачен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Ямалу. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:57
2024-09-11T10:57
2024-09-11T11:49
происшествия
свердловская область
ноябрьск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на среду в аэропорту Ноябрьска, огнем был охвачен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Ямалу."Сообщение о пожаре поступило в 02.30 (00.30 мск). В течение часа его полностью потушили. Сгорел вертолет", - сказала собеседница агентства.По данным ряда Telegram-каналов, пожар произошел в результате поджога двумя школьниками, за это им якобы пообещали 5 миллионов рублей.Двое детей доставлены в больницу с легкими ожогами после пожара на территории аэропорта Ноябрьска, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ямала."Дети находятся под наблюдением врачей с ожогами легкой степени, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240903/vertolet-1970183055.html
https://radiosputnik.ru/20240902/versiya-1969909303.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, ноябрьск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
Происшествия, Свердловская область, Ноябрьск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямал
В аэропорту Ноябрьска сгорел вертолет
В аэропорту Ноябрьска сгорел вертолет, пострадали двое детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на среду в аэропорту Ноябрьска, огнем был охвачен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Ямалу.
"Сообщение о пожаре поступило в 02.30 (00.30 мск). В течение часа его полностью потушили. Сгорел вертолет", - сказала собеседница агентства.
По данным ряда Telegram-каналов, пожар произошел в результате поджога двумя школьниками, за это им якобы пообещали 5 миллионов рублей.
Двое детей доставлены в больницу с легкими ожогами после пожара на территории аэропорта Ноябрьска, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ямала.
"Дети находятся под наблюдением врачей с ожогами легкой степени, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.