https://ria.ru/20240911/pozhar-1971980970.html

В аэропорту Ноябрьска сгорел вертолет

В аэропорту Ноябрьска сгорел вертолет - РИА Новости, 11.09.2024

В аэропорту Ноябрьска сгорел вертолет

Пожар произошел в ночь на среду в аэропорту Ноябрьска, огнем был охвачен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Ямалу. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:57

2024-09-11T10:57

2024-09-11T11:49

происшествия

свердловская область

ноябрьск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на среду в аэропорту Ноябрьска, огнем был охвачен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Ямалу."Сообщение о пожаре поступило в 02.30 (00.30 мск). В течение часа его полностью потушили. Сгорел вертолет", - сказала собеседница агентства.По данным ряда Telegram-каналов, пожар произошел в результате поджога двумя школьниками, за это им якобы пообещали 5 миллионов рублей.Двое детей доставлены в больницу с легкими ожогами после пожара на территории аэропорта Ноябрьска, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ямала."Дети находятся под наблюдением врачей с ожогами легкой степени, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240903/vertolet-1970183055.html

https://radiosputnik.ru/20240902/versiya-1969909303.html

свердловская область

ноябрьск

ямал

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, ноябрьск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал