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СМИ: бушующий в Калифорнии природный пожар сжег несколько вышек связи - РИА Новости, 11.09.2024
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04:03 11.09.2024 (обновлено: 04:04 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/pozhar-1971965618.html
СМИ: бушующий в Калифорнии природный пожар сжег несколько вышек связи
СМИ: бушующий в Калифорнии природный пожар сжег несколько вышек связи - РИА Новости, 11.09.2024
СМИ: бушующий в Калифорнии природный пожар сжег несколько вышек связи
Начавшийся на прошлой неделе в Калифорнии природный пожар сжёг несколько вышек связи, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T04:03
2024-09-11T04:04
калифорния
лос-анджелес
гэвин ньюсом
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Начавшийся на прошлой неделе в Калифорнии природный пожар сжёг несколько вышек связи, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее газета New York Times со ссылкой на местные власти сообщала, что в прошлый четверг в городе Хайленд округа Сан-Бернардино начался пожар, известный как Line Fire, из-за которого власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек. Департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности штата сообщал, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Сан-Бернардино чрезвычайное положение. "(Пожар - ред.) сжёг несколько вышек связи", - говорится в сообщении. Как сообщает агентство со ссылкой на пожарную службу, с момента начала пожара в Калифорнии пострадали трое пожарных. По данным агентства, "едкий воздух" побудил несколько округов закрыть школы до конца недели из-за проблем безопасности. При этом, согласно агентству, пожарные надеются, что скоро у них получится потушить пожар, поскольку к концу недели в Калифорнию придёт более прохладная погода. Также агентство отмечает, что предупреждение о чрезмерной жаре в Лос-Анджелесе истекает во вторник вечером по местному времени. Ранее Ньюсом заявил, что для тушения природного пожара, разгоревшегося на юге штата, будет задействована национальная гвардия. Ньюсом сообщил, что поддержка со стороны нацгвардии будет включать 80 солдат, четыре вертолета и два самолета. Он добавил, что нацгвардия также предоставит подкрепление в виде одной роты военной полиции для работы на контрольных проездных пунктах в эвакуируемой зоне.
https://ria.ru/20240910/altay-1971932860.html
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калифорния, лос-анджелес, гэвин ньюсом, в мире
Калифорния, Лос-Анджелес, Гэвин Ньюсом, В мире
СМИ: бушующий в Калифорнии природный пожар сжег несколько вышек связи

AP: начавшийся на прошлой неделе пожар в Калифорнии сжег несколько вышек связи

© AP Photo / Julio CortezПожарный во время тушения пожара в штате Миннесота
Пожарный во время тушения пожара в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Пожарный во время тушения пожара в штате Миннесота. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Начавшийся на прошлой неделе в Калифорнии природный пожар сжёг несколько вышек связи, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее газета New York Times со ссылкой на местные власти сообщала, что в прошлый четверг в городе Хайленд округа Сан-Бернардино начался пожар, известный как Line Fire, из-за которого власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек. Департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности штата сообщал, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Сан-Бернардино чрезвычайное положение.
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"(Пожар - ред.) сжёг несколько вышек связи", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство со ссылкой на пожарную службу, с момента начала пожара в Калифорнии пострадали трое пожарных. По данным агентства, "едкий воздух" побудил несколько округов закрыть школы до конца недели из-за проблем безопасности. При этом, согласно агентству, пожарные надеются, что скоро у них получится потушить пожар, поскольку к концу недели в Калифорнию придёт более прохладная погода. Также агентство отмечает, что предупреждение о чрезмерной жаре в Лос-Анджелесе истекает во вторник вечером по местному времени.
Ранее Ньюсом заявил, что для тушения природного пожара, разгоревшегося на юге штата, будет задействована национальная гвардия. Ньюсом сообщил, что поддержка со стороны нацгвардии будет включать 80 солдат, четыре вертолета и два самолета. Он добавил, что нацгвардия также предоставит подкрепление в виде одной роты военной полиции для работы на контрольных проездных пунктах в эвакуируемой зоне.
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