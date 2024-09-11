https://ria.ru/20240911/pozhar-1971965618.html

СМИ: бушующий в Калифорнии природный пожар сжег несколько вышек связи

СМИ: бушующий в Калифорнии природный пожар сжег несколько вышек связи - РИА Новости, 11.09.2024

СМИ: бушующий в Калифорнии природный пожар сжег несколько вышек связи

Начавшийся на прошлой неделе в Калифорнии природный пожар сжёг несколько вышек связи, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T04:03

2024-09-11T04:03

2024-09-11T04:04

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лос-анджелес

гэвин ньюсом

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Начавшийся на прошлой неделе в Калифорнии природный пожар сжёг несколько вышек связи, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее газета New York Times со ссылкой на местные власти сообщала, что в прошлый четверг в городе Хайленд округа Сан-Бернардино начался пожар, известный как Line Fire, из-за которого власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек. Департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности штата сообщал, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Сан-Бернардино чрезвычайное положение. "(Пожар - ред.) сжёг несколько вышек связи", - говорится в сообщении. Как сообщает агентство со ссылкой на пожарную службу, с момента начала пожара в Калифорнии пострадали трое пожарных. По данным агентства, "едкий воздух" побудил несколько округов закрыть школы до конца недели из-за проблем безопасности. При этом, согласно агентству, пожарные надеются, что скоро у них получится потушить пожар, поскольку к концу недели в Калифорнию придёт более прохладная погода. Также агентство отмечает, что предупреждение о чрезмерной жаре в Лос-Анджелесе истекает во вторник вечером по местному времени. Ранее Ньюсом заявил, что для тушения природного пожара, разгоревшегося на юге штата, будет задействована национальная гвардия. Ньюсом сообщил, что поддержка со стороны нацгвардии будет включать 80 солдат, четыре вертолета и два самолета. Он добавил, что нацгвардия также предоставит подкрепление в виде одной роты военной полиции для работы на контрольных проездных пунктах в эвакуируемой зоне.

https://ria.ru/20240910/altay-1971932860.html

https://ria.ru/20240817/ssha-1966728486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калифорния, лос-анджелес, гэвин ньюсом, в мире