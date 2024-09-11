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По логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар, пишут СМИ
По логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
По логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар, пишут СМИ
Логистический центр посольства США, расположенный в международном аэропорту столицы Ирака Багдаде, попал под удар, передаёт иракское новостное агентство Shafaq... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T01:37
2024-09-11T01:37
2024-09-11T01:37
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Логистический центр посольства США, расположенный в международном аэропорту столицы Ирака Багдаде, попал под удар, передаёт иракское новостное агентство Shafaq News. "Во вторник источник в органах безопасности сообщил об ударе по логистическому центру посольства США, расположенному в международном аэропорту Багдада", - говорится в сообщении. По данным агентства, характер атаки остаётся неясным. Агентство отмечает, что неизвестным остаётся и то, использовались ли для нанесения удара ракеты или миномёты. Как сообщил источник агентству, ещё один удар был нанесён недалеко от штаб-квартиры Агентства по борьбе с терроризмом, который так же расположен в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада.
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сша, багдад (город), ирак, в мире
США, Багдад (город), Ирак, В мире
По логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар, пишут СМИ
Shafaq: логистический центр посольства США в аэропорту Багдада попал под удар