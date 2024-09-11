Рейтинг@Mail.ru
По логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/posolstvo-1971960591.html
По логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар, пишут СМИ
По логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
По логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар, пишут СМИ
Логистический центр посольства США, расположенный в международном аэропорту столицы Ирака Багдаде, попал под удар, передаёт иракское новостное агентство Shafaq... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T01:37
2024-09-11T01:37
сша
багдад (город)
ирак
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/45/1559534577_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_77b087ebd9eebe519ff0f9251a2d3ae6.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Логистический центр посольства США, расположенный в международном аэропорту столицы Ирака Багдаде, попал под удар, передаёт иракское новостное агентство Shafaq News. "Во вторник источник в органах безопасности сообщил об ударе по логистическому центру посольства США, расположенному в международном аэропорту Багдада", - говорится в сообщении. По данным агентства, характер атаки остаётся неясным. Агентство отмечает, что неизвестным остаётся и то, использовались ли для нанесения удара ракеты или миномёты. Как сообщил источник агентству, ещё один удар был нанесён недалеко от штаб-квартиры Агентства по борьбе с терроризмом, который так же расположен в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада.
https://ria.ru/20240727/siriya-1962306867.html
сша
багдад (город)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/45/1559534577_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_09a42725de46b48ad80b5cbdb1dac1fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, багдад (город), ирак, в мире
США, Багдад (город), Ирак, В мире
По логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар, пишут СМИ

Shafaq: логистический центр посольства США в аэропорту Багдада попал под удар

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Багдада, Ирак
Международный аэропорт Багдада, Ирак - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Багдада, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Логистический центр посольства США, расположенный в международном аэропорту столицы Ирака Багдаде, попал под удар, передаёт иракское новостное агентство Shafaq News.
"Во вторник источник в органах безопасности сообщил об ударе по логистическому центру посольства США, расположенному в международном аэропорту Багдада", - говорится в сообщении.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
На востоке Сирии обстреляли базу США, заявил источник
27 июля, 01:45
По данным агентства, характер атаки остаётся неясным. Агентство отмечает, что неизвестным остаётся и то, использовались ли для нанесения удара ракеты или миномёты. Как сообщил источник агентству, ещё один удар был нанесён недалеко от штаб-квартиры Агентства по борьбе с терроризмом, который так же расположен в непосредственной близости от международного аэропорта Багдада.
 
СШАБагдад (город)ИракВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала