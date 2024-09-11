Суд заочно приговорил Пономарева* к десяти годам колонии
Суд заочно приговорил экс-депутата Госдумы Пономарева к десяти годам колонии
Илья Пономарев*. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 10 годам колонии бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Пономарева* Илью Владимировича виновным… назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.
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Дело слушается заочно, рассматривать его по существу суд начал накануне.
Прокурор просил назначить Пономареву* 14 лет колонии и на 5 лет запретить администрировать сайты.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.
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