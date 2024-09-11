https://ria.ru/20240911/ponomarev-1972112104.html

Суд заочно приговорил Пономарева* к десяти годам колонии

Суд заочно приговорил Пономарева* к десяти годам колонии - РИА Новости, 11.09.2024

Суд заочно приговорил Пономарева* к десяти годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 10 годам колонии бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* за оправдание терроризма и распространение... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:43

2024-09-11T15:43

2024-09-11T15:44

происшествия

россия

украина

сша

илья пономарев

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 10 годам колонии бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Пономарева* Илью Владимировича виновным… назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья. Дело слушается заочно, рассматривать его по существу суд начал накануне. Прокурор просил назначить Пономареву* 14 лет колонии и на 5 лет запретить администрировать сайты. По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240830/panin-1969558733.html

https://ria.ru/20240911/interpol-1972088317.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, сша, илья пономарев, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)