https://ria.ru/20240911/pomosch-1972064996.html

Более 40 автомобилей передали в зону СВО омские учреждения

Более 40 автомобилей передали в зону СВО омские учреждения - РИА Новости, 11.09.2024

Более 40 автомобилей передали в зону СВО омские учреждения

Омские организации продолжают передавать в зону СВО транспортные средства, необходимые военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:57

2024-09-11T12:57

2024-09-11T12:57

надежные люди

омская область

сво

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ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Омские организации продолжают передавать в зону СВО транспортные средства, необходимые военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства Омской области. Различные учреждения региона в течение года передали для российских военнослужащих 42 автомобиля различного назначения. В передаче техники приняли участие 25 областных учреждений. "В числе переданной техники 18 автомобилей скорой медицинской помощи, санитарных автомобилей и автотранспортных средств медназначения, девять пассажирских автомобилей, 13 легковушек, грузовой фургон, грузопассажирский автофургон", - говорится в сообщении. Часть автомобилей передали сразу в соответствии с целевым назначением. Часть транспортных средств модернизируется под бытовые и тактические задачи. Помощь в переоборудовании машин оказывают волонтерские объединения.

https://ria.ru/20240909/pomosch-1971671407.html

https://ria.ru/20240910/kursk-1971924711.html

омская область

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омская область, сво