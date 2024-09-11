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Более 40 автомобилей передали в зону СВО омские учреждения - РИА Новости, 11.09.2024
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Надежные люди
 
12:57 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/pomosch-1972064996.html
Более 40 автомобилей передали в зону СВО омские учреждения
Более 40 автомобилей передали в зону СВО омские учреждения - РИА Новости, 11.09.2024
Более 40 автомобилей передали в зону СВО омские учреждения
Омские организации продолжают передавать в зону СВО транспортные средства, необходимые военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:57
2024-09-11T12:57
надежные люди
омская область
сво
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ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Омские организации продолжают передавать в зону СВО транспортные средства, необходимые военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства Омской области. Различные учреждения региона в течение года передали для российских военнослужащих 42 автомобиля различного назначения. В передаче техники приняли участие 25 областных учреждений. "В числе переданной техники 18 автомобилей скорой медицинской помощи, санитарных автомобилей и автотранспортных средств медназначения, девять пассажирских автомобилей, 13 легковушек, грузовой фургон, грузопассажирский автофургон", - говорится в сообщении. Часть автомобилей передали сразу в соответствии с целевым назначением. Часть транспортных средств модернизируется под бытовые и тактические задачи. Помощь в переоборудовании машин оказывают волонтерские объединения.
https://ria.ru/20240909/pomosch-1971671407.html
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омская область, сво
Надежные люди, Омская область, СВО

Более 40 автомобилей передали в зону СВО омские учреждения

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиАвтомобили для военнослужащих в зоне СВО от учреждений Омской области
Автомобили для военнослужащих в зоне СВО от учреждений Омской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Автомобили для военнослужащих в зоне СВО от учреждений Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Омские организации продолжают передавать в зону СВО транспортные средства, необходимые военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Различные учреждения региона в течение года передали для российских военнослужащих 42 автомобиля различного назначения. В передаче техники приняли участие 25 областных учреждений.
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"В числе переданной техники 18 автомобилей скорой медицинской помощи, санитарных автомобилей и автотранспортных средств медназначения, девять пассажирских автомобилей, 13 легковушек, грузовой фургон, грузопассажирский автофургон", - говорится в сообщении.
Часть автомобилей передали сразу в соответствии с целевым назначением. Часть транспортных средств модернизируется под бытовые и тактические задачи. Помощь в переоборудовании машин оказывают волонтерские объединения.
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Надежные людиОмская областьСВО
 
 
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